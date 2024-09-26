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الأمين: المعارض الغذائية ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي في البحرين

9/26/2024 11:49:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬خالد‭ ‬الأمين،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القطاع‭ ‬الغذائي‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬المعارض‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الموردين‭ ‬الدوليين‭ ‬وتأمين‭ ‬مسارات‭ ‬الاستيراد‭ ‬الحيوية‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬تدفق‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬القطاع‭ ‬الغذائي‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬لفتح‭ ‬قنوات‭ ‬جديدة‭ ‬لتوريد‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تنوع‭ ‬المصادر‭ ‬واستدامة‭ ‬توافر‭ ‬المنتجات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الأمين‭: ‬‮«‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ودوره‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬قامت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بعقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والالتزام‭ ‬بهذا‭ ‬المفهوم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬توفر‭ ‬الطعام،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬جودة‭ ‬الغذاء‭ ‬وسلامته،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نظمّت‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬الغذاء‭ ‬في‭ ‬الغرفة‮»‬‭ ‬فعالية‭ ‬وفد‭ ‬الأعمال‭ ‬التايلاندي‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وتايلاند‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الغذائي،‭ ‬ويتيح‭ ‬للمنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الغرفة‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬بشحن‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشحن‭ ‬وتوزيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬سلسلة‭ ‬الإمداد‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بأعلى‭ ‬جودة‭ ‬وأقل‭ ‬تكلفة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أقيمت‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬للوائح‭ ‬الحكومية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بالأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الصحية‭ ‬والبيئية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬موثوقية‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سلامة‭ ‬المستهلك‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬دخول‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬تصدير‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬السعودي،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬المتطلبات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المنتجين‭ ‬والمصدرين‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التجارة‭.‬

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