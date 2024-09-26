طرق مبتكرة لتناول البقوليات

(MENAFN
- Al Watan)
إذا كنت محتارًا في كيفية إدخال البقوليات إلى وجباتك، ابدأ بالتدريج. حاول استبدال نصف كمية اللحم التي تقدمها لعائلتك عادة بأنواع مختلفة من البقوليات عند إعداد الأطباق.
بمجرد أن تصبح معتادًا على استخدام البقوليات، ستجد أنه يمكن تحضير العديد من الأطباق المبتكرة، مثل:
- تحضير غموس مع أصابع الخضروات: اهرس الفاصوليا البيضاء أو السوداء أو الحمص لصنع غموس أو صلصة لذيذة تقدّم مع أصابع الخضار، أو تُدهن على الساندويشات.
- البرغر النباتي: استخدام البقوليات كمكون رئيسي في إعداد البرغر النباتي هو طريقة رائعة للاستمتاع بوجبة غنية بالبروتين دون الحاجة إلى اللحم.
- وجبات خفيفة: اشوي الحمص حتى يصبح مقرمشًا، والذي يمكنك تناوله كوجبة خفيفة لذيذة، أو بديل عن الخبز المحمص في السلطات.
- إضافة إلى الأطباق الرئيسية: يمكن مزج البقوليات مع اليخنات، أو الشوربات، أو صلصات المعكرونة لإضافة قيمة غذائية أعلى، على سبيل المثال، يمكن خلط البقوليات مع مزيج من الأعشاب لتحضير صلصة بيستو لذيذة مع المعكرونة.
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