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طرق مبتكرة لتناول البقوليات

9/26/2024 11:40:26 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا كنت محتارًا في كيفية إدخال البقوليات إلى وجباتك، ابدأ بالتدريج. حاول استبدال نصف كمية اللحم التي تقدمها لعائلتك عادة بأنواع مختلفة من البقوليات عند إعداد الأطباق.
بمجرد أن تصبح معتادًا على استخدام البقوليات، ستجد أنه يمكن تحضير العديد من الأطباق المبتكرة، مثل:
- تحضير غموس مع أصابع الخضروات: اهرس الفاصوليا البيضاء أو السوداء أو الحمص لصنع غموس أو صلصة لذيذة تقدّم مع أصابع الخضار، أو تُدهن على الساندويشات.
- البرغر النباتي: استخدام البقوليات كمكون رئيسي في إعداد البرغر النباتي هو طريقة رائعة للاستمتاع بوجبة غنية بالبروتين دون الحاجة إلى اللحم.
- وجبات خفيفة: اشوي الحمص حتى يصبح مقرمشًا، والذي يمكنك تناوله كوجبة خفيفة لذيذة، أو بديل عن الخبز المحمص في السلطات.
- إضافة إلى الأطباق الرئيسية: يمكن مزج البقوليات مع اليخنات، أو الشوربات، أو صلصات المعكرونة لإضافة قيمة غذائية أعلى، على سبيل المثال، يمكن خلط البقوليات مع مزيج من الأعشاب لتحضير صلصة بيستو لذيذة مع المعكرونة.

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