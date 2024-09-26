ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية قوية - جريدة البورصة

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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت بيانات عن قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما هدأ من مخاوف الركود.
وصعد العائد على السندات لأجل عامين، بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.61%.
وزاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 1.5 نقطة أساس إلى 3.805%، فيما استقر العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.147%.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، وهو ما يأتي متوافقًا مع التقديرات الأولية، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.
وعقب صدور البيانات، أظهرت أداة“فيد ووتش” أن الأسواق ترى احتمالًا بنسبة 55.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، مقارنة باحتمال بلغ 39% تقريبًا قبل أسبوع.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108721432
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