ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية قوية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإس آند بى 500 يحقق رابع إغلاق قياسى مرتفع خلال سبتمبر توقف 20% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك بسبب الإعصار هيلين الذهب ينهى التداولات عند مستوى قياسى مرتفع للجلسة السادسة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت بيانات عن قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما هدأ من مخاوف الركود.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين، بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.61%.

وزاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 1.5 نقطة أساس إلى 3.805%، فيما استقر العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند 4.147%.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، وهو ما يأتي متوافقًا مع التقديرات الأولية، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.

وعقب صدور البيانات، أظهرت أداة“فيد ووتش” أن الأسواق ترى احتمالًا بنسبة 55.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، مقارنة باحتمال بلغ 39% تقريبًا قبل أسبوع.

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