MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تشارك البرازيل بوفد من أكبر الوفود الرياضية في الألعاب العالمية المدرسية ISF Gymnasiade، التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات المدرسية ISF. حيث تقام المنافسات لهذا العام في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقاً للجدول الأخير الذي نشرته اللجنة المنظمة يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، سيشارك 246 من الرياضيين البرازيليين حتى سن الـ 18 في وفد مؤلف من 342 مشارك يضم رياضيين ومدربين وحكام.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر الوفود الرياضية المشاركة هو وفد البلد المضيف بـ 385 رياضي. كما تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرازيلي يتفوق في عدد المنافسين على وفود الولايات المتحدة والهند والصين وأذربيجان والمكسيك ورومانيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تمتلك وفوداً تضم أكثر من 100 رياضي. كما تشارك كل من الجزائر ومصر والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعُمان وقطر واليمن في هذا الحدث. كما يبرز الوفد السعودي من حيث العدد، حيث يشارك بـ 143 رياضي بإجمالي 344 من المشاركين.

المنافسات المحلية كانت أساس اختيار الرياضيين البرازيليين

وستشهد هذه النسخة من الالعاب منافسات في 26 من الرياضات، من بينها المنافسات التقليدية للألعاب الاولمبية، كالسباحة والطائرة الشاطئية والجودو وغيرها كالشطرنج والبادل وهي لعبة مشابهة لكرة المضرب.

إن بعض الرياضات التي ستشارك البرازيل فيها هي كرة السلة 3×3 والمصارعة وألعاب القوى والجودو والسباحة والرماية والجمباز والرقص الرياضي والمبارزة وتنس الطاولة وكرة الريشة والكرة الطائرة الشاطئية وغيرها. ستكون هناك أيضاً مسابقات بارالمبية في الجودو والسباحة وألعاب القوى. تجدر الإشارة إلى أن الرياضيون قد شاركوا في المسابقات وتصفيات الدولة للتأهل لهذه البطولة في الدولة العربية.

اقرأ كذلك:

وفد برلماني تعزيزاً للعلاقات البرازيلية البحرينية

©Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency/AFP

The post مشاركة برازيلية بـ 246 رياضي في بطولة في البحرين appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .