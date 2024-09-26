مشاركة برازيلية بـ 246 رياضي في بطولة في البحرين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تشارك البرازيل بوفد من أكبر الوفود الرياضية في الألعاب العالمية المدرسية ISF Gymnasiade، التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات المدرسية ISF. حيث تقام المنافسات لهذا العام في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقاً للجدول الأخير الذي نشرته اللجنة المنظمة يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، سيشارك 246 من الرياضيين البرازيليين حتى سن الـ 18 في وفد مؤلف من 342 مشارك يضم رياضيين ومدربين وحكام.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر الوفود الرياضية المشاركة هو وفد البلد المضيف بـ 385 رياضي. كما تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرازيلي يتفوق في عدد المنافسين على وفود الولايات المتحدة والهند والصين وأذربيجان والمكسيك ورومانيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تمتلك وفوداً تضم أكثر من 100 رياضي. كما تشارك كل من الجزائر ومصر والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعُمان وقطر واليمن في هذا الحدث. كما يبرز الوفد السعودي من حيث العدد، حيث يشارك بـ 143 رياضي بإجمالي 344 من المشاركين.

المنافسات المحلية كانت أساس اختيار الرياضيين البرازيليين

وستشهد هذه النسخة من الالعاب منافسات في 26 من الرياضات، من بينها المنافسات التقليدية للألعاب الاولمبية، كالسباحة والطائرة الشاطئية والجودو وغيرها كالشطرنج والبادل وهي لعبة مشابهة لكرة المضرب.

إن بعض الرياضات التي ستشارك البرازيل فيها هي كرة السلة 3×3 والمصارعة وألعاب القوى والجودو والسباحة والرماية والجمباز والرقص الرياضي والمبارزة وتنس الطاولة وكرة الريشة والكرة الطائرة الشاطئية وغيرها. ستكون هناك أيضاً مسابقات بارالمبية في الجودو والسباحة وألعاب القوى. تجدر الإشارة إلى أن الرياضيون قد شاركوا في المسابقات وتصفيات الدولة للتأهل لهذه البطولة في الدولة العربية.

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©Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency/AFP

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