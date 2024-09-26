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دمية عملاقة في مانشستر تثير الجدل بين السكان

9/26/2024 8:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُصِيبَ‭ ‬السكان‭ ‬المحليون‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬بالذعر؛‭ ‬بسبب‭ ‬دمية‭ ‬عملاقة‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينتهم‭. ‬

وقد‭ ‬وضعت‭ ‬دمية‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬27‭ ‬قدمًا،‭ ‬التي‭ ‬تدعى‭ ‬‮«‬ليلي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬روشدايل،‭ ‬مانشستر‭ ‬الكبرى،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬المحلي‭ ‬لتشجيع‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭. ‬وسجل‭ ‬المجلس‭ ‬آراء‭ ‬الأطفال‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬البيئة‭ ‬ويخططون‭ ‬لبث‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدمية‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬عبر‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور‭ ‬عن‭ ‬انزعاجهم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الدمية‭ ‬واعتبرها‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬مخيفة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬قال‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬إن‭ ‬الدمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬أصوات‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المحادثة‭ ‬الحاسمة‭ ‬حول‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬وكتبت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬لمقابلة‭ ‬الأطفال‭ ‬المحليين،‭ ‬غنوا‭ ‬لها‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭. ‬

لقد‭ ‬دعت‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬تلاميذ‭ ‬المدارس‭ ‬المحليين‭ ‬للقائها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬يفكرون‭ ‬فيه‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬بيئتنا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬سو‭ ‬سميث،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمعات‭ ‬والتعاون،‭ ‬إن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬تلاميذ‭ ‬المدارس‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مذهلًا‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إثارة‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وتمكين‭ ‬أطفال‭ ‬روشدايل‭ ‬من‭ ‬تصور‭ ‬عالم‭ ‬أفضل،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬أنتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬عودة‭ ‬ليلي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل؛‭ ‬ستكون‭ ‬تجربة‭ ‬سحرية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الدمية‭ ‬عرضا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬منتزه‭ ‬هولينجورث‭ ‬ليك‭ ‬الريفي‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأوضح‭ ‬المجلس‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تعليمي‭ ‬ثقافي‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬روشدايل،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬الأطفال‭ ‬وإعطاء‭ ‬الاهتمام‭ ‬لمخاوفهم‭ ‬بشأن‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المناخية‮»‬‭.‬

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