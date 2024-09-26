في حفل توحدت خلاله الهوية الخليجية المشتركة..جامعة الخليج العربي تحتفل باليوم الوطني السـعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬نظّمتها‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحضرها‭ ‬المستشار‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بالإنابة‭ ‬لسفارة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬منيخر،‭ ‬والملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬الدوسري،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬العصيمي‭: ‬‮«‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬ترفع‭ ‬أسرة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬المجيد‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬‮«‬تمثّل‭ ‬ذكرى‭ ‬عزيزة‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬كلّ‭ ‬سعوديّ‭ ‬وخليجيّ،‭ ‬والتي‭ ‬نستذكرُ‭ ‬فيها‭ ‬تاريخَ‭ ‬المملكةِ‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الحافل‭ ‬بالعطاء،‭ ‬وحاضرَها‭ ‬المُزدهر‭ ‬بالتطوّر‭ ‬والإنجازات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يفوتني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬أصحابِ‭ ‬الجلالة‭ ‬والسموّ،‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّة‮

‬‭ ‬حفظهم‭ ‬الله‮

‬‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الدائم‭ ‬لجامعتنا،‭ ‬وحرصهم‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والتضامن‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليّج،‭ ‬ودفع‭ ‬مساعيها‭ ‬نحوَ‭ ‬النموّ‭ ‬والتطوّرِ‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬المجالات‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطنيّ‭ ‬تعود‭ ‬كلّ‭ ‬عام‭ ‬موثقة‭ ‬صلتنا‭ ‬بإنجاز‭ ‬وحدة‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬نهض‭ ‬لأجله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬طيّب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬ورجاله‭ ‬المخلصون‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وقدّموا‭ ‬التضحيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬قيام‭ ‬واستمرار‭ ‬مملكتِنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬وبنائها‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬التوحيد‭ ‬وقيم‭ ‬العدل‭ ‬والإخاء‭ ‬والسلام‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدا‭ ‬للهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬الواحدة،‭ ‬وترجمة‭ ‬لروابط‭ ‬الأخوّة‭ ‬المتجذّرة‭ ‬التي‭ ‬تجمعُنا،‭ ‬وتأكيدا‭ ‬لما‭ ‬يتشاركُه‭ ‬أبناءُ‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬وشائج‭ ‬قُربى،‭ ‬وعادات‭ ‬عربية‭ ‬أصيلة،‭ ‬وثقافة‭ ‬واحدة،‭ ‬وحضارة‭ ‬ضاربة‭ ‬جذورها‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬التاريخ،‭ ‬ومُستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬نمضي‭ ‬إليه‭ ‬جميعاً‭ ‬بكلّ‭ ‬أمل‭ ‬وطموح‭. ‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬كلمته‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬التكامل‭ ‬الرائدة،‭ ‬يتقدمها‭ ‬صرح‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تُجسّد‭ ‬التكاملَ‭ ‬الخليجيّ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬إذ‭ ‬تأسست‭ ‬الجامعةُ‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬ترجمةً‭ ‬للرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬دولِ‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وشعبها‭ ‬بتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّ،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬مخرجاته،‭ ‬إيماناً‭ ‬منهم‭ ‬بأنّ‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬جوهرُ‭ ‬كلّ‭ ‬نهضة،‭ ‬وأساسُ‭ ‬كلّ‭ ‬تقدّم‭ ‬وازدهار،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬الجامعة‭ ‬منذُ‭ ‬تأسيسها‭ ‬من‭ ‬لدنّ‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسموّ‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتواصل‭ ‬أدوارَها‭ ‬الريادية،‭ ‬وسعيَها‭ ‬نحوَ‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافِها،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬الجامعةُ‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬وقيادتها‭ ‬بوحدتِنا‭ ‬كخليجيين،‭ ‬وترابط‭ ‬تاريخِنا‭ ‬وحاضرِنا‭ ‬ومستقبِلنا‭.‬

وعبر‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بخرّيجي‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬1347‭ ‬خرّيجاً‭ ‬وخريجة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬موجهاً‭ ‬تحيّةَ‭ ‬اعتزازٍ‭ ‬وتقديرٍ‭ ‬إلى‭ ‬طلابِ‭ ‬الجامعة‭ ‬وطالباتِها‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الذين‭ ‬يبلغُ‭ ‬عدهم‭ ‬390‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬تخصصات‭ ‬الجامعة‭ ‬وبرامجها‭ ‬الأكاديمية‭.‬