ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في وزارة الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (48) لسنة 2024 بتعيين مديرين في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرْض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن التالية أسماؤهم مديرين في وزارة الداخلية:
1- النقيب يعقوب فريد المفتاح.
2- النقيب محمد جاسم الغتم.
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسكين المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وِفْق مهام ومسؤوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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