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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في وزارة الداخلية

9/26/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬


‬المادة‭ ‬الأولى‮

يُعيَّن‭ ‬التالية‭ ‬أسماؤهم‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭:‬

1-‭ ‬النقيب‭ ‬يعقوب‭ ‬فريد‭ ‬المفتاح‭.‬

2-‭ ‬النقيب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الغتم‭.‬


‬المادة‭ ‬الثانية

يتولى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تسكين‭ ‬المديرين‭ ‬المذكورين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وِفْق‭ ‬مهام‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬كل‭ ‬إدارة،‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬فيمن‭ ‬يشغلها،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وخبراتهم‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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