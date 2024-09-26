ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في وزارة الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮

‬المادة‭ ‬الأولى‮

‬

يُعيَّن‭ ‬التالية‭ ‬أسماؤهم‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭:‬

1-‭ ‬النقيب‭ ‬يعقوب‭ ‬فريد‭ ‬المفتاح‭.‬

2-‭ ‬النقيب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الغتم‭.‬

‮

‬المادة‭ ‬الثانية

يتولى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تسكين‭ ‬المديرين‭ ‬المذكورين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وِفْق‭ ‬مهام‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬كل‭ ‬إدارة،‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬فيمن‭ ‬يشغلها،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وخبراتهم‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة