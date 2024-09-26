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القائد العام يستقبل مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة الإماراتي

9/26/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الهاشمي‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬والقضائية‭ ‬بديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬‮

ورحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬والقضائية‭ ‬بديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬‮

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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