القائد العام يستقبل مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة الإماراتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك صباح أمس.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمستشار الشؤون الدينية والقضائية بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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