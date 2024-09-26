التربية تعتمد الدوام المرن للعاملين في المدارس بدءا من الأحد



ضـرورة الالتزام بإثبـات بصمـة بداية الحضور وإثبات بصمـة التواجـد أثناء الـدوام الرسمي وإثبات بصمة الانصراف فـي نهايـة الـدوام مواعيد الدوام المرن في جميع المراحل التعليمية هي ساعات محددة للدوام تم تحديدها وفقاً للاحتياجات التشغيلية للتوقيت المدرسي



عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة بالتكليف منصور الديحاني نشرة عامة بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي والدوام المرن للعاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال ـ الابتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية) في العام والتعليم الخاص (المدارس العربية)، والتعليم الديني، والتربية الخاصة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها يوم الأحد 29/9/2024، على أن يتم تقييم التجربة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت النشرة أن مواعيد الدوام المرن في جميع المراحل التعليمية هي ساعات محددة للدوام تم تحديدها وفقا للاحتياجات التشغيلية للتوقيت المدرسي، وبموجبها يختار أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وقت بدء الدوام وساعة المغادرة بما يحقق مرونة في بداية الدوام ونهايته بما يتوافق مع طبيعة العمل في المرفق التعليمي. وتضمنت النشرة ضوابط مواعيد الدوام المرن في جميع المراحل التعليمية على النحو التالي:

1 ـ يسمح لأعضاء الهيئة التعليمية بالدوام المرن وفقا لجدولهم الدراسي اليومي مع الالتزام بجميع الحصص الدراسية المكلفين بها خلال الدوام الرسمي.

2 ـ على الإدارة المدرسية (مدير مدرسة ـ مدير مساعد ـ رئيس قسم المادة) متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة داخل المرفق المدرسي.

3 ـ يتم احتساب ساعات ودقائق التأخير على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المرفق المدرسي بعد انتهاء فترات السماح المقررة لكل مرحلة تعليمية، وفي حال عدم استكمال ساعات الدوام الرسمي، يتم تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

4 ـ يتعين على عضو الهيئة التعليمية أو الإدارية إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال ستين دقيقة من انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يلزم العضو بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة، يعد عضو الهيئة التعليمية أو الإدارية الذي لم يثبت تواجده خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية لانقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024.

5 ـ يسمح لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين في جميع المراحل التعليمية بساعات تخفيف العمل على ألا تقل ساعات عمل الدوام الرسمي عن 5 ساعات في جميع الحالات المشمولة بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، ويبدأ دوام الموظف المتمتع بتخفيف العمل بناء على جدول الدوام الفعلي لكل مرحلة، ولا يجوز الجمع بين التخفيف والدوام المرن وفترات السماح، وتقع مسؤولية تنظيم الاستفادة من ساعات تخفيف العمل في بداية الدوام ونهايته على الرئيس المباشر والرئيس التالي بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المرفق التعليمي خلال فترة الدوام الرسمي.

6 ـ يسمح لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين في جميع المراحل التعليمية ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 22 من القرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وفقا لما يلي:

٭ يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية قرارات المجلس الطبي العام وفقا للضوابط الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات المرضية وتعديلاته بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2012 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 29 لسنة 2023، وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

٭ عند تكليف أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بأداء مهام خارج مركز العمل خلال ساعات الدوام الرسمي، يقوم المكلف بتعبئة نموذج رقم 4 واعتماده من المسؤول المباشر موضحا فيه نوع المهمة ومكانها.

٭ تقع مسؤولية إدخال الاستئذان والأعذار الطبية في النظم الآلية لديوان الخدمة المدنية على القسم الإداري في المرفق المدرسي.

٭ يقوم القسم الإداري في المرفق المدرسي بسحب جميع إشعارات العاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وتسليمها للمسؤول المختص.

٭ تقع مسؤولية تفعيل البصمة للعاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية عند النقل أو الندب (الكلي أو الجزئي) سواء خلال الدوام الرسمي أو فترة الاختبارات على قسم الاجازات والدوام بالمناطق التعليمية وقسم الإجازات والدوام بديوان عام الوزارة حسب مراكز العمل التابع لها الموظف المنقول أو المنتدب وذلك وفق النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت النشرة إلى ضوابط تواجد الإدارة المدرسية خلال مواعيد الدوام المرن على النحو التالي:

أ ـ ضرورة الالتزام بتواجد أحد العاملين من الإدارة المدرسية (مدير مدرسة ـ مدير مساعد) خلال فترة تواجد المتعلمين حتى نهاية الدوام الرسمي، بالإضافة إلى المكلفين بالمناوبة، ويقوم مراقب المرحلة التعليمية بمتابعة الالتزام بالتواجد.

ب ـ في حال عدم تواجد أحد العاملين من الإدارة المدرسية كما هو محدد في البند السابق، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ يرفع مراقب المرحلة التعليمية مذكرة معتمدة من مدير الشؤون التعليمية إلى مدير عام الإدارة للمنطقة التعليمية لعرضها على الوكيل المساعد للتعليم العام لإحالة الموضوع للجهة المختصة للتحقيق.

2 ـ عرض نتائج التحقيق على وكيل الوزارة في حال ثبوت المخالفة، على أن تتضمن التوصيات المقترحة من الوكيل المساعد للتعليم العام.

3 ـ تنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. كما حددت النشرة مواعيد توقيت شاغلي وظيفة موجه فني عام وموجه فني أول وموجه فني على ان تكون بدلية الدوام الفعلي في تمام الساعة 7 صباحا ونهاية الدوام الفعلي الساعة 2 ظهرا وفق القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2023 على ان تحتسب فترة السماح المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 ضمن الدوام الرسمي.

وأشارت النشرة العامة بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي والدوام المرن للعاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل التعليمية إلى ضوابط أخرى لدوام شاغلي وظيفة موجه فني عام وموجه فني اول وموجه فني، وجاءت كالتالي:

٭ ضرورة الالتزام بإثبات بصمة بداية الحضور وإثبات بصمة التواجد أثناء الدوام الرسمي وإثبات بصمة الانصراف في نهاية الدوام.

٭ يتم احتساب دقائق التأخير بعد الساعة 7:30 صباحا وتطبق وفقا لما ورد في الفقرة 3 من البند خامسا بهذا القرار.

٭ يتعين على موجهي العموم والموجهين الأوائل والموجهين الفنيين إثبات تواجدهم في مكان العمل أو أي مقر يقومون بزيارته أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال ستين دقيقة من انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يلزم العضو بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.