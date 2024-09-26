شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات جيلي في الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) عمّان، الأردن - سبتمبر 2024: أعلنت شركة الوصل لتجارة المركبات عن بدء عملها كوكيل رسمي وحصري لعلامة "جيلي" في الأردن، مما يمهد الطريق لتعزيز حضور العلامة الصينية الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية "جيلي" لتوسيع نطاق انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير سياراتها المبتكرة، التي تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، لتلبية احتياجات السوق الأردني المتنامية.



مجموعة عليان، الشركة الأم لشركة الوصل، تُعد من الأسماء الرائدة في قطاع السيارات في الأردن والمنطقة، إذ تمثل العديد من العلامات التجارية الكبرى مثل "كيا"، "هيونداي"، "إيسوزو"، و"GAC" في كل من الأردن والعراق. تمتلك مجموعة عليان أكثر من 50 عامًا من الخبرة في تقديم خدمات متميزة، مدعومة بشبكة واسعة من مراكز البيع والصيانة، وتعتبر من أفضل مقدمي خدمات ما بعد البيع على مستوى المنطقة. هذا التعاون مع "جيلي" يعزز من مكانة الوصل كمزود رئيسي لأحدث السيارات التي تتميز بمعايير السلامة والجودة العالية.



وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة المركبات - جيلي الأردن: "نحن فخورون بتولي مسؤولية تقديم علامة 'جيلي' المرموقة لعملائنا في الأردن. تلتزم 'جيلي' بتقديم سيارات تجمع بين الأمان، الابتكار، والجودة العالية، ونحن بدورنا ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا، تشمل أعلى مستويات الخدمة، سواء في معارضنا الجديدة أو من خلال مراكز الصيانة المتطورة."

ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض "جيلي" الجديد في موقع استراتيجي في شارع مكة في عمان، مما يسهل على العملاء الوصول واكتشاف أحدث طرازات "جيلي". بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز مركز الصيانة بأحدث التقنيات والمعدات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، ليس فقط للمالكين الجدد، بل أيضًا لمالكي سيارات "جيلي" الحاليين الذين قاموا بشرائها من الوكيل السابق.

تعد شركة جيلي من أبرز الشركات التي تولي اهتمامًا كبيرًا لمواصفات الأمان في سياراتها، لا سيما بعد استحواذها على شركة فولفو في عام 2010، والتي تشتهر بتقنياتها الرائدة في مجال السلامة. وقد أثرت هذه الشراكة بشكل إيجابي على سيارات جيلي، حيث قامت بتحسين معايير الأمان لديها بشكل ملحوظ.

أظهرت اختبارات الاصطدام مثل اختبارات C-NCAP في الصين أن سيارات جيلي، حققت نتائج مبهرة في مجال الأمان، حيث حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختبارات الاصطدام. ومن خلال تطبيق تكنولوجيا فولفو المتقدمة في هذا المجال، تم تعزيز حماية الركاب وأنظمة السلامة المساعدة، مما جعل سيارات جيلي تنافس بشدة في الأسواق العالمية كواحدة من السيارات الأكثر أمانًا. وبفضل هذا التوجه، تواصل "جيلي" تقديم سيارات تُلبي أعلى متطلبات الجودة والسلامة، لتضمن لعملائها تجربة قيادة موثوقة وآمنة.