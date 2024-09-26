العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا



وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية عودة استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على قطاع غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على الحركة السياحية، مشيرا إلى أن استقبال الطائرة في العقبة وانطلاق السياح لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم عجلة الحركة السياحية.



وبين أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات بزيادة تدفقات أعداد السياح إلى المملكة وبما يسهم في زيادة المنتج السياحي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني.



وقال، إن الهيئة أتبعت سياسة دعم الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة إضافة الى الدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، إن السلطة وبالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة تركز جهودها على ترويج منطقة العقبة من خلال جذب خطوط الطيران إليها خاصة في الموسم الشتوي، مشيرا الى تنظيم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية والرياضات المائية، إضافة إلى الترويج للعروض السياحية في العقبة الواقعة على رأس المثلث الذهبي (وادي رم والبتراء).



وأكد الحاج حسن أن بناء الشراكات مع وكالات السفر لتنظيم رحلات متنوعة هو جزء أساس من إستراتيجية السلطة لتعويض الفاقد السياحي وجذب المزيد من السياح من خلال المشاركة في المعارض الدولية السياحية، والتي كان آخرها معرض "TopResa" للسياحة والسفر الذي أقيم في باريس والذي يعنى بالسوق الفرنسي كواحد من أهم الأسواق المصدرة للأردن.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر فادي أبو عريش، إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط على تسويق المملكة في الخارج من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، ما ساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى العقبة.



وأشار إلى أن الشركة حريصة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة لزيادة أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل،