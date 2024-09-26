مطار دبي الدولي يفتتح صالة خاصة لأصحاب الهمم

دشنت مطارات دبي، اليوم رسمياً، أول صالة سفر مخصصة لأصحاب الهمم، في المبنى 2 من مطار دبي الدولي، لتضع بذلك معايير جديدة للسفر الشامل.

ووفق بيان صحفي صادر عن مطارات دبي، فقد تم تصميم الصالة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب الهمم، بما في ذلك ذوي التوحد والتحديات غير المرئية.

جاء افتتاح صالة السفر، بالتعاون بين مطارات دبي ودناتا، الجهة المشغلة للصالة، التي تعدّ جزءاً من برنامج بملايين الدراهم، يتضمن خططا لافتتاح صالات مماثلة في مباني المسافرين الأخرى.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن هذه الصالة تعكس الالتزام الراسخ بجعل مطار دبي الدولي مكانا يرحب بجميع المسافرين، موضحا أنه تم تصميم هذه المنشأة بعناية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وتتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مدينة شاملة وصديقة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن التصميم يضمن توفير بيئة هادئة وسهلة الوصول، وتمثل هذه المنشأة الجديدة خطوة ضمن السعي الدؤوب لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم الفردية.

ووفق مطارات دبي، يعكس تصميم الصالة، الذي نفذه فريق التصميم في مطارات دبي، رؤية شاملة تتماشى مع قيم مطار دبي الدولي ومدينة دبي على حد سواء.

ويجسد التصميم الداخلي للصالة روح دبي العصرية، وينسجم مع "كود دبي للبيئة المؤهلة"، وزودت الصالة بمجموعة من الميزات التي تشمل مساحات واسعة مخصصة للكراسي المتحركة لضمان حرية الحركة، وأسطح ذات ألوان متباينة لتسهيل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومقاعد في موقع قريب من الموظفين لضعاف السمع لتسهيل التواصل المباشر، كما تضم الصالة منطقة هادئة لتخفيف الضغط للأفراد من ذوي التوحد توفر لهم ملاذاً للسكينة والاسترخاء، بالإضافة إلى صالة مخصصة للأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم.

وأكد جعفر داود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى دناتا، الالتزام بتوفير تجربة سفر شاملة ومريحة لجميع المسافرين، بما في ذلك أصحاب الهمم.

وقال إن الصالة الجديدة تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وفريق العمل المدرب تدريبا عاليا، يبذل قصارى جهده لضمان تقديم تجربة سفر استثنائية لجميع الضيوف".

تُعد هذه الصالة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية مطارات دبي الشاملة لأصحاب الهمم التي تشمل مجموعة من المبادرات، أبرزها "برنامج شريط عباد الشمس" الذي يتيح تحديد ومساعدة ضيوف أصحاب الهمم بكل سرية، ويمنحهم إمكانية الوصول إلى الممرات ذات الأولوية، والمسار المخصص لذوي التوحد، مع منحهم الأولوية في إنهاء إجراءات السفر وفحص الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية والصعود إلى الطائرة.

وأوضحت مطارات دبي أن إستراتيجيتها تشمل برنامجا تدريبيا لموظفي المطار، حول كيفية التعامل مع التحديات غير المرئية، إلى جانب توفير مرافق وخدمات مخصصة، مثل مواقف مجانية للسيارات لمدة ساعتين، وسيارات أجرة مخصصة، وخدمات الكراسي المتحركة.

يذكر أن مطار دبي الدولي حصل في عام 2022 على اعتماد من مجلس المطارات الدولي (ACI)، في إطار برنامج اعتماد تعزيز إمكانية الوصول، وهو مبادرة تهدف إلى تقدير التزام المطارات العالمية بتسهيل عمليات السفر لجميع المسافرين.

كما حصل المطار على شهادة "صديق للتوحد" من مركز دبي للتوحد، وأصبح أول مطار دولي يحصل على تصنيف "مركز معتمد للتوحد" (CAC)، الذي يمنحه المجلس الدولي لاعتماد معايير التعليم المستمر (IBCCES).

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