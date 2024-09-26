تعرف على أسعار الخضار اليوم



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 40- 70، والبندورة بين 8- 20، والجزر بين 40-70، والخيار بين 25-40، والزهرة بين 30-50، والليمون بين 30-60، والموز البلدي بين 40-65 قرشا.



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