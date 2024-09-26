تمويل التنمية الأمريكية ترغب في دعم مشروعات الوقود الأخضر بـاقتصادية القناة

MENAFN - Al-Borsa News) أبدت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية“DFC”، اهتمامها بالتعاون مع الشركات المتوقع إقامة مشروعاتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الوقود الأخضر، وتقديم الدعم الفني والخدمات المالية.

وبحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد أمريكى، إمكانية التعاون في تمويل مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة.

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وخلال اللقاء، استعرض جمال الدين استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020-2025، والتي أصبحت المنطقة من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، مما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز، وتوافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة، ذات التكلفة التنافسية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية، مما جعل مواني المنطقة الاقتصادية تتعاون مع أكبر مشغلي المواني بالعالم.

وأشار إلى حرص المنطقة على التعاون مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر، من خلال التعاون لتمويل مشروعاتته، والاتفاق على المعايير البيئية والفنية اللازمة لها، ودعم التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال إمكانيات اقتصادية قناة السويس وموقعها المتميز.

وأكد أن فرص الاستثمار في هذا النوع من الوقود داخل المنطقة الاقتصادية متنوعة بداية من إنتاج الوقود الأخضر بمختلف أنواعه، والاستثمار في الصناعات المكملة والمغذية له، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الاخضر من خلال ميناءي السخنة وشرق بورسعيد.