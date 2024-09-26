نيسان باترول 2025 الجديدة كلياً متاحة للحجز في جميع أنحاء الشرق الأوسط

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- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 سبتمبر 2024 – بعد الحفاوة والاستقبال الكبيرين الذي حظيت بهما طراز نيسان باترول الجديد كلياً خلال ظهوره العالمي الأول في أبوظبي في شهر سبتمبر 2024، شهدت طلبات الحجز على هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ارتفاعاً متزايداً مدفوعًا بالإقبال الكبير عليها، ما يعد دليلاً على عمق العلاقة التي تربط نيسان باترول بقاعدة عملائها المخلصين في المنطقة.
وبفضل تصميمها الجريء وتقنياتها المتطورة وأدائها المعزز، تواصل نيسان باترول الجديدة كلياً وضع معايير جديدة للجودة، والتميز وروح المغامرة. ويقدم هذا الجيل إمكانية الاختيار من بين محركين V6 جديدين مؤلفين من ست اسطوانات أحدهما مزود بشاحن توربيني توأمي، بالإضافة إلى أحدث التقنيات ومن بينها، الإصدار الثاني من نظام الاتصال بالسيارة عن بعد NissanConnect 2.0، فضلاً عن مجموعة متميزة من خيارات التصميم الداخلي. ويعد باترول الجديد كلياً أول سيارة من نيسان مزودة بنظام مدمج متصل بمتصفح جوجل، ما يعزز سلاسة التفاعل بين الاحتياجات الرقمية للعميل وسيارته.
ويتضمن نظام الترفيه المتطور في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، شاشة عرض أفقية قياس 28,6 بوصة ونظام الصوت المتميز من Klipsch، بما يضمن تجربة قيادة استثنائية. وتستكمل العديد من أنظمة وميزات السلامة المتقدمة التصميم الجديد والأنيق لسيارة نيسان باترول، ومن بينها نظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق ProPILOT ونظام Panorama ، الذي يعرض صوراً لمحيط السيارة بأنماط متعددة من بينها نمط Ultra-Wide. وبفضل نظام التعليق الهوائي المتكيّف، تتبنى سيارة باترول تقنية تعديل الارتفاع الإلكترونيًا، التي تعمل آلياً على ضبط إعدادات ارتفاع السيارة تلقائياً وفقاً لظروف القيادة، ما يوفر تجربة قيادة أكثر تحكماً وراحة ويعزز من سمعة نيسان باترول، كرائدة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.
وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة (CIS): "ما شهدناه من اقبال كبير على سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً في غضون أسبوعين فقط منذ إطلاقها عالمياً، يعد شهادة على عمق العلاقة التي تربط هذه السيارة بعملائنا وعشاق نيسان باترول في جميع أنحاء المنطقة. ونحن سعداء بهذه الحفاوة الكبيرة التي عكسها حجم الطلب، ونتطلع إلى رؤية باترول وهو يواصل هيمنته على الطرق والتضاريس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط كما كان منذ أكثر من 70 عامًا."
ويمكن للعملاء الراغبين في اقتناء سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً حجزها الآن، من خلال المواقع الإلكترونية أو صالات العرض لدى شبكة شركاء نيسان في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما تواصل نيسان في المنطقة استقبال طلبات الحجز الجديدة، يمكن للعملاء التعرف على مختلف الطرازات ومميزاتها، بالإضافة إلى خيارات التمويل المتاحة، ما يجعل رحلة تخصيص المميزات وشراء سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، أسهل من أي وقت مضى. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم سيارة نيسان باترول في شهر نوفمبر 2024، وسيتم إخطار العملاء بتواريخ التسليم المقدرة بناءً على الحجز الخاص بهم.
لمزيد من المعلومات حول الأسعار والتوافر، توجه نيسان دعوتها للجميع لزيارة الموقع الإلكتروني لوكيل سيارات نيسان المحلي أو التفضل بزيارة صالات العرض.
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