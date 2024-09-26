سفيرنا لدى ألمانيا يستقبل الطفل علي الذي تعرض لملاحقة لرفعه علم فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين/PNN- استقبل سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة الطفل "علي"، الذي تعرض قبل أيام لملاحقة من الشرطة الألمانية أثناء المشاركة في فعالية تضامنية مع فلسطين في برلين، وذلك للوقوف على تفاصيل ما جرى، حيث كانت البعثة قد تابعت الواقعة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة منذ اللحظات الأولى للحدث.
وقال "علي" ابن السنوات العشر، إن كل ما يريده هو أن تتوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال فلسطين، وأن يعود إلى مدينة صفد التي هُجّر أهله منها في نكبة 1948، وأن ينتهي الاحتلال.
وأشار السفير عرفة إلى أن "علي" يجسد تطلعات أطفال فلسطين، الذين يثبتون كل يوم فشل الرهان الإسرائيلي على عامل الزمن القائم على فكرة أن "الأطفال سينسون" فلسطين، وما ارتكبه ويرتكبه الاحتلال من فظائع تتوالى جيلا بعد جيل بحق شعبنا، وآخرها حرب الإبادة المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وكان في استقبال الطفل علي وذويه إلى جانب السفير أمين سر الإقليم مؤانس الأبيض، والمستشار إياد الزير.
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