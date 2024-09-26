سفيرنا لدى ألمانيا يستقبل الطفل علي الذي تعرض لملاحقة لرفعه علم فلسطين

MENAFN - Palestine News ) برلين/PNN- استقبل سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة الطفل "علي"، الذي تعرض قبل أيام لملاحقة من الشرطة الألمانية أثناء المشاركة في فعالية تضامنية مع فلسطين في برلين، وذلك للوقوف على تفاصيل ما جرى، حيث كانت البعثة قد تابعت الواقعة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة منذ اللحظات الأولى للحدث.

وقال "علي" ابن السنوات العشر، إن كل ما يريده هو أن تتوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال فلسطين، وأن يعود إلى مدينة صفد التي هُجّر أهله منها في نكبة 1948، وأن ينتهي الاحتلال.

وأشار السفير عرفة إلى أن "علي" يجسد تطلعات أطفال فلسطين، الذين يثبتون كل يوم فشل الرهان الإسرائيلي على عامل الزمن القائم على فكرة أن "الأطفال سينسون" فلسطين، وما ارتكبه ويرتكبه الاحتلال من فظائع تتوالى جيلا بعد جيل بحق شعبنا، وآخرها حرب الإبادة المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وكان في استقبال الطفل علي وذويه إلى جانب السفير أمين سر الإقليم مؤانس الأبيض، والمستشار إياد الزير.