((التنمية السياسية)) ينظم ورشة عمل بعنوان مخرجات الأدوات التشريعية والرقابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية أمس، ورشة عمل بعنوان مخرجات الأدوات التشريعية والرقابية وأثرها في تطوير المنظومة التشريعية، التي قدمها الدكتور علي الطوالبة نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى، وذلك ضمن فعاليات برنامج الدعم البرلماني لموظفي مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، الذي يأتي تحت مظلة البرنامج العام «إضاءات».
وخلال ورشة العمل؛ استعرض د. الطوالبة الأدوار المناطة بالسلطة التشريعية، بشقيها مجلس الشورى ومجلس النواب، حيث استعرض اختصاصات المجلسين في المجال التشريعي والمتمثلة في؛ اقتراحات تعديل الدستور، ومشروعات واقتراحات القوانين، والمراسيم بقوانين، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب الوظائف الرقابية مثل: الأسئلة، والاقتراح برغبة، وطلبات المناقشة العامة، وغيرها من الوظائف الرقابية.
وتناول د. الطوالبة دور اللجان التشريعية بالمجلسين في دراسة المواضيع المحالة إليها حسب اختصاصها، لضمان تحقيق الإجادة التشريعية، حيث تقوم بدراستها من شتى النواحي الفنية والقانونية من خلال اللجان الدائمة والمؤقتة، اضافة إلى التطرق لأهمية الأدوات التشريعية التي تساهم بتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع وتعزيز فعالية القوانين وتحديثها، بما يتناسب مع أهداف المملكة.
كما ناقش المشاركون في الورشة، أثر الأدوات التشريعية والرقابية في تطوير المنظومة التشريعية من خلال العمل المشترك بين السلطات الثلاث، وبما يسهم في إرساء وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ضمن قواعد العمل التشريعي الوطني.
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