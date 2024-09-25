((التنمية السياسية)) ينظم ورشة عمل بعنوان مخرجات الأدوات التشريعية والرقابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل؛‭ ‬استعرض‭ ‬د‭. ‬الطوالبة‭ ‬الأدوار‭ ‬المناطة‭ ‬بالسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬بشقيها‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬اختصاصات‭ ‬المجلسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التشريعي‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في؛‭ ‬اقتراحات‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور،‭ ‬ومشروعات‭ ‬واقتراحات‭ ‬القوانين،‭ ‬والمراسيم‭ ‬بقوانين،‭ ‬والمعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوظائف‭ ‬الرقابية‭ ‬مثل‭: ‬الأسئلة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬وطلبات‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الرقابية‭.‬

وتناول‭ ‬د‭. ‬الطوالبة‭ ‬دور‭ ‬اللجان‭ ‬التشريعية‭ ‬بالمجلسين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المواضيع‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬حسب‭ ‬اختصاصها،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الإجادة‭ ‬التشريعية،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬بدراستها‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬والمؤقتة،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطرق‭ ‬لأهمية‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتغيرة‭ ‬للمجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬القوانين‭ ‬وتحديثها،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة،‭ ‬أثر‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ضمن‭ ‬قواعد‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬الوطني‭.‬

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