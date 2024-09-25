Thursday, 26 September 2024 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التنمية السياسية)) ينظم ورشة عمل بعنوان مخرجات الأدوات التشريعية والرقابية

9/25/2024 8:03:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬أمس،‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بعنوان‭ ‬مخرجات‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية،‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الطوالبة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬لموظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬‮«‬إضاءات‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل؛‭ ‬استعرض‭ ‬د‭. ‬الطوالبة‭ ‬الأدوار‭ ‬المناطة‭ ‬بالسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬بشقيها‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬اختصاصات‭ ‬المجلسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التشريعي‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في؛‭ ‬اقتراحات‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور،‭ ‬ومشروعات‭ ‬واقتراحات‭ ‬القوانين،‭ ‬والمراسيم‭ ‬بقوانين،‭ ‬والمعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوظائف‭ ‬الرقابية‭ ‬مثل‭: ‬الأسئلة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬وطلبات‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الرقابية‭.‬

وتناول‭ ‬د‭. ‬الطوالبة‭ ‬دور‭ ‬اللجان‭ ‬التشريعية‭ ‬بالمجلسين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المواضيع‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬حسب‭ ‬اختصاصها،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الإجادة‭ ‬التشريعية،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬بدراستها‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬والمؤقتة،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطرق‭ ‬لأهمية‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتغيرة‭ ‬للمجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬القوانين‭ ‬وتحديثها،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة،‭ ‬أثر‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ضمن‭ ‬قواعد‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬الوطني‭.‬

كلمات دالة

MENAFN25092024000055011008ID1108716516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث