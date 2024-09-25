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مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية يبحث مع مسؤول صيني مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

9/25/2024 7:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬لي‭ ‬مين‭ ‬شيانغ‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬دائرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بلي‭ ‬مين‭ ‬شيانغ،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتميـز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبيـر‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬تجسد‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬للعاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬ومباحثات‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬والتي‭ ‬توجت‭ ‬بإعلان‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬ويؤكد‭ ‬تطلعهما‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬‮

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬لي‭ ‬مين‭ ‬شيانغ‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كصديق‭ ‬وشريك‭ ‬مهم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬فخامته‭ ‬بزيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لبكين،‭ ‬ونتائجها‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمختلف‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬وبالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬‮

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬

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