مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية يبحث مع مسؤول صيني مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، في مكتبه بقصر القضيبية أمس، لي مين شيانغ نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال زيارته لمملكة البحرين.
رحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بلي مين شيانغ، مشيدًا بتميـز علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، والتي تحظى باهتمام كبيـر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تجسد في زيارة الدولة التي قام بها جلالته للعاصمة الصينية بكين في شهر مايو الماضي ومباحثات جلالته مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي توجت بإعلان إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وهو ما يعزز مصالح البلدين الصديقين، ويؤكد تطلعهما الدائم إلى المضي في كافة أوجه التعاون إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.
من جهته، أعرب لي مين شيانغ عن تقدير فخامة الرئيس شي جين بينغ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كصديق وشريك مهم لجمهورية الصين الشعبية، معربًا عن اعتزاز فخامته بزيارة جلالة الملك المعظم لبكين، ونتائجها المثمرة في الدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي، وبالدور الحيوي الذي تقوم به البحرين في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، مؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات.
كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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