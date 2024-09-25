الشارقة لتأكيد استحقاقه للصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (أ ف ب): يتطلع الشارقة لتأكيد استحقاقه لصدارة الترتيب رغم أنه كان خارج المرشحين للمنافسة، عندما يحل ضيفا على جاره البطائح اليوم الخميس في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم التي تشهد قمة بين العين والوصل. ويتصدر الشارقة الذي اشتكى مدربه الروماني كوزمين أولاريو في بداية الموسم من عدم اكتمال قائمة أجانب فريقه و«الخيارات الهجومية غير المتوفرة»، الترتيب بتسع نقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي.
هذه الشكوى تحوّلت إلى رضا بعد تحقيق ستة انتصارات في كل المسابقات بينها ثلاثة في الدوري، وقال أورلايو بعد سحقه الجزيرة 4-0 في المرحلة الماضية «أتمنى أن يعطي هذا الفوز اللاعبين جرأة وثقة أكبر في المباريات المقبلة».
وستكون المباراة مع الجار البطائح الثامن برصيد 4 نقاط اختبارا قويا للشارقة، بعدما سبق لمضيفه أن حوّل تأخره في ملعبه 0-3 أمام العين إلى تعادل 3-3، وهزم الجزيرة 2-1 بعدما كان متأخرا بهدف.
وأكد أولاريو «مباراة البطائح مختلفة، ومع فريق مختلف كثيرا عن الجزيرة ويجب أن نحتاط ونكون منتبهين وأن تكون تحضيراتنا بطريقة إيجابية».
وتتوجّه الأنظار اليوم الخميس أيضا إلى القمة النارية التي تجمع العين بطل آسيا مع ضيفه الوصل حامل اللقب والمنتشي بفوزه في المرحلة الماضية على جاره النصر 3-1.
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