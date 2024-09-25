الشارقة لتأكيد استحقاقه للصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬الشارقة‭ ‬لتأكيد‭ ‬استحقاقه‭ ‬لصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬خارج‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬البطائح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬العين‭ ‬والوصل‭. ‬ويتصدر‭ ‬الشارقة‭ ‬الذي‭ ‬اشتكى‭ ‬مدربه‭ ‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬أولاريو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬قائمة‭ ‬أجانب‭ ‬فريقه‭ ‬و«الخيارات‭ ‬الهجومية‭ ‬غير‭ ‬المتوفرة‮»‬،‭ ‬الترتيب‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭.‬

هذه‭ ‬الشكوى‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬رضا‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وقال‭ ‬أورلايو‭ ‬بعد‭ ‬سحقه‭ ‬الجزيرة‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬اللاعبين‭ ‬جرأة‭ ‬وثقة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬الجار‭ ‬البطائح‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬اختبارا‭ ‬قويا‭ ‬للشارقة،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬لمضيفه‭ ‬أن‭ ‬حوّل‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬0‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬3‭-‬3،‭ ‬وهزم‭ ‬الجزيرة‭ ‬2-1‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬بهدف‭.‬

وأكد‭ ‬أولاريو‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬البطائح‭ ‬مختلفة،‭ ‬ومع‭ ‬فريق‭ ‬مختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬الجزيرة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نحتاط‭ ‬ونكون‭ ‬منتبهين‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬تحضيراتنا‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وتتوجّه‭ ‬الأنظار‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬العين‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الوصل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬النصر‭ ‬3‭-‬1‭.‬



