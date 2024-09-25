صراع الأهلي والزمالك يتجدد في الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتجدد‭ ‬الصراع‭ ‬التاريخي‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصرية‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬القاهرة،‭ ‬حين‭ ‬يلتقيان‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬بملعب‭ ‬‮«‬كينغدوم‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬متباينة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬القمة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬بلدهما‭.‬

وتوج‭ ‬الأهلي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للمرة‭ ‬12‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وقبلها‭ ‬بأيام‭ ‬توج‭ ‬الزمالك‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬الكونفدرالية‭) ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬فضرب‭ ‬الفريقان‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬1994‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تتويج‭ ‬الزمالك‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬لأيمن‭ ‬منصور‭.‬

ويأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬وتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬أعوام‭ ‬2002،‭ ‬2006،‭ ‬2007،‭ ‬2009،‭ ‬2013،‭ ‬2014،‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬بينما‭ ‬خسره‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائري‭.‬

أما‭ ‬الزمالك،‭ ‬فيبحث‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬1994،‭ ‬1997،‭ ‬2003‭ ‬و2020،‭ ‬فيما‭ ‬خسره‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬2001‭.‬

وقال‭ ‬جناح‭ ‬الأهلي‭ ‬الدولي‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬صعباً‭ ‬للغاية‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬راحة‭ ‬وكان‭ ‬مطلوباً‭ ‬منا‭ ‬الفوز‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭. ‬لكن‭ ‬بالتركيز‭ ‬ودعم‭ ‬الجماهير‭ ‬والإدارة‭ ‬حققنا‭ ‬الألقاب،‭ ‬والآن‭ ‬علينا‭ ‬مهمة‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقي‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬ضغط‭ ‬الجماهير‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬أضاف‭ ‬ابن‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬ضغطاً‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬طبيعة‭ ‬جماهير‭ ‬ولاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬دائماً،‭ ‬فنحن‭ ‬نلعب‭ ‬للفوز‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬أو‭ ‬المنافس‭. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نسعد‭ ‬الجماهير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بلقب‭ ‬جديد،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬له‭ ‬طبيعة‭ ‬خاصة‭ ‬كونه‭ ‬أمام‭ ‬المنافس‭ ‬التقليدي‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

ظروف‭ ‬مختلفة‭ ‬

يدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬فنية‭ ‬ونفسية‭ ‬مختلفة‭. ‬يعيش‭ ‬الأهلي‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬ومثير‭ ‬مع‭ ‬وصيفه‭ ‬بيراميدز،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬الزمالك‭ ‬بحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬للزمالك‭ ‬جوزيه‭ ‬غوميش‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يتحسن‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الأهلي‭. ‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لنتوج‭ ‬باللقب‭ ‬ونسعد‭ ‬جماهير‭ ‬الزمالك‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬للأهلي‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬الحقيقية‭ ‬لموسم‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬الأهلي‭ ‬أظهر‭ ‬شخصية‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬واستحق‭ ‬التتويج‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬والدوري‭ ‬المصري‭. ‬ننافس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البطولات،‭ ‬والآن‭ ‬تركيزنا‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬ونعرف‭ ‬أهميتها‭ ‬لدى‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬وسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬الزمالك‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬مصطفى‭ (‬زيزو‭) ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬تجمع‭ ‬أكبر‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا‭. ‬هدفنا‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬تليق‭ ‬بالكرة‭ ‬المصرية،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬نحلم‭ ‬بتحقيق‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬لي‭ ‬التتويج‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬وكان‭ ‬شعوراً‭ ‬رائعاً‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكرر‭ ‬ذلك‭ ‬خاصة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬لأن‭ ‬السعادة‭ ‬ستكون‭ ‬مضاعفة‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭.‬



