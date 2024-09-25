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نورة الفصام المحافظة على الاستقرار المالي أولوية

9/25/2024 7:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الاقتصادي لدولة الكويت والمعد من قبل الصندوق، والذي سيصدر في شهر ديسمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة أن من الأولويات الاقتصادية المهمة في هذه المرحلة المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.
هذا، وحضر اللقاء وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة سعد العلاطي.

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