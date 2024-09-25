نورة الفصام المحافظة على الاستقرار المالي أولوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبلت وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الاقتصادي لدولة الكويت والمعد من قبل الصندوق، والذي سيصدر في شهر ديسمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة أن من الأولويات الاقتصادية المهمة في هذه المرحلة المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.
هذا، وحضر اللقاء وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة سعد العلاطي.
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