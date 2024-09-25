موتا خلفا لموتينيو في تدريب الحسين إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن نادي الحسين إربد عن رحيل المدرب البرتغالي تياجو موتينيو عن تدريب الفريق، بعد أن قاد الفريق في 5 مباريات
رسمية فقط، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وتسلم موتينيو تدريب الحسين إربد بداية الموسم الحالي، وحافظ النادي على أبرز العناصر التي توجت بلقب الدوري
الموسم الماضي، إلى جانب إبرام عدد من الصفقات المهمة على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب.
وخسر الحسين مباراته الوحيدة بدوري
أبطال آسيا 2 أمام شباب الأهلي دبي 1-3، مثلما تعثر بالتعادل مع الصريح بهدف لمثله، وسجل نتيجة الفوز في 3 مباريات ببطولة الدوري، إلا أن أداء الفريق لم يشفع للمدرب البرتغالي استكمال مهمته حتى نهاية عقده.
وبدوره، أعلن النادي بشكل رسمي التعاقد مع مواطنه المدرب البرتغالي جواو موتا، والذي كان قد قاد الفريق في النصف الأول من الموسم الماضي.
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