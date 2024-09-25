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موتا خلفا لموتينيو في تدريب الحسين إربد

9/25/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن نادي الحسين إربد عن رحيل المدرب البرتغالي تياجو موتينيو عن تدريب الفريق، بعد أن قاد الفريق في 5 مباريات رسمية فقط، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وتسلم موتينيو تدريب الحسين إربد بداية الموسم الحالي، وحافظ النادي على أبرز العناصر التي توجت بلقب الدوري الموسم الماضي، إلى جانب إبرام عدد من الصفقات المهمة على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب.
وخسر الحسين مباراته الوحيدة بدوري أبطال آسيا 2 أمام شباب الأهلي دبي 1-3، مثلما تعثر بالتعادل مع الصريح بهدف لمثله، وسجل نتيجة الفوز في 3 مباريات ببطولة الدوري، إلا أن أداء الفريق لم يشفع للمدرب البرتغالي استكمال مهمته حتى نهاية عقده.

وبدوره، أعلن النادي بشكل رسمي التعاقد مع مواطنه المدرب البرتغالي جواو موتا، والذي كان قد قاد الفريق في النصف الأول من الموسم الماضي.

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