رئيس الوزراء يستهل زياراته الميدانيَّة الأسبوعية غير المُعلنة من دير علا وغور الصافي



حسَّان يوعز بتأمين الأميرة إيمان الحكومي بمعدَّات طبية والإسراع في تنفيذ توسعته.



حسَّان يزور غذائيَّة في الأغوار الجنوبيَّة ويوجّه بتسريع المتطلَّبات اللازمة لتشغيلها.



حسَّان يوعز بإجراء تحسينات فوريَّة لمدرسة كعب بن عُمير في غور الصَّافي.

استهلَّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، زياراته الميدانيَّة الأسبوعيَّة غير المُعلنة لمناطق المملكة، بتفقد مرافق صحيَّة وتعليميَّة وإنتاجيَّة وخدميَّة في منطقتي دير علَّا وغور الصَّافي.



وشملت الزّيارة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، ومصانع غذائيَّة قيد التشغيل، ومركز البوتاس الشَّامل للخدمات الدَّامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدرسة كعب بن عُمير الأساسيَّة.



وبدأ رئيس الوزراء جولته الميدانيَّة بتفقُّد مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدّي التَّابعة للواء دير علَّا. والتقى عدداً من المراجعين لأقسام الطَّوارئ والعيادات واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات التي يقدّمها المستشفى والذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين في المنطقة.



واستجابةً لملاحظات المراجعين والأطباء في المستشفى، أوعز رئيس الوزراء بتأمين المستشفى بمعدَّات وأجهزة طبية، ومعالجة حاجته للكوادر الطبيَّة والتَّمريضيَّة، والعمل على الإسراع بتنفيذ توسعة له.



كما أوعز بدراسة واقع المراكز الصحيَّة والطبيَّة في المنطقة وسُبُل الارتقاء بها؛ بما يسهم في تعزيز الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين في لواء دير علا.



كما زار رئيس الوزراء مصانع قيد التَّشغيل، شملت شركتي الغذاء الآمن واكتفاء للصّناعات الغذائيَّة في منطقة غور نميرة في الأغوار الجنوبيَّة، وتستهدف توفير فرص عمل واستيعاب المنتجات الزّراعيَّة التي ينتجها مزارعو الأغوار.



وتتبع هذه المصانع أنماطاً متطوِّرة في التَّصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، وتستهدف السُّوق المحليَّة وأسواقاً دوليَّة.



وعبّر حسَّان عن التزام الحكومة التام بدعم المستثمرين وتهيئة كلّ السُّبل لتنفيذ مشاريعهم؛ لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحليَّة وتوفير فرص التشغيل.



وأوعز إلى الجهات المعنيَّة تسريع الإجراءات والمتطلَّبات اللازمة لتشغيل هذه المصانع خصوصاً ما يتعلَّق بكُلف الطَّاقة، إذ يتوقَّع أن توفِّر هذه المصانع مئات الفرص لأبناء المنطقة وبناتها.



وأشاد القائمون على المصانع بدعم الحكومة، وخصوصاً وزارة الزّراعة، وتوفيرها التَّسهيلات اللَّازمة لإقامة مشاريعهم.



وأكَّدوا كذلك أهميَّة مشروع سكَّة حديد العقبة المنوي إنشاؤه والذي سيربط ميناء العقبة بمناطق التَّعدين والإنتاج للفوسفات في الشّيديَّة والبوتاس في غور الصَّافي، لجهة نقل منتجاتهم وتخفيف الكلف عليهم.



كما تفقَّد رئيس الوزراء في المحطَّة الثَّالثة مركز البوتاس الشَّامل للخدمات النَّهاريَّة الدَّامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأغوار الجنوبيَّة.



واطَّلع حسَّان على واقع الخدمات التي يقدّمها المركز وسُبُل تطويرها والارتقاء بها، حيثُ يُعدُّ المركز نموذجاً لمراكز الرّعاية الاجتماعيَّة ويوفّر خدمات متقدّمة في مجالات التَّعليم والتَّأهيل والرّعاية الاجتماعيَّة للمنتفعين.



وأوعز رئيس الوزراء بتوفير وسيلة نقل للمركز خلال أسبوع لخدمة المنتفعين وتسهيل وصولهم وعودتهم من المركز، خصوصا من المناطق البعيدة التي يخدمها المركز.



وفي مدرسة كعب بن عُمير الأساسيَّة في منطقة غور الصَّافي، جال رئيس الوزراء في مرافق المدرسة وصفوفها، واستمع من الطَّلبة والمعلمين إلى احتياجاتها ومتطلَّبات تطويرها.



وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستقوم باتّخاذ ما يلزم من إجراءات للنُّهوض بواقع المدرسة وإجراء صيانة شاملة لها، وتوفير المعدَّات والمتطلَّبات اللَّازمة لبيئة ملائمة للعمليَّة التَّعليميَّة وممارسة الطَّلبة لأنشطتهم ضمن بيئة صحيَّة ملائمة.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة وزراء الإدارة المحليَّة والزِّراعة والتَّنمية الاجتماعيَّة.