لولا يطالب بإصلاح مجلس الأمن

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – في كلمته خلال افتتاح اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر في نيو يورك، طالب الرئيس البرازيلي بإصلاح مجلس الأمن وغيره من أجهزة المنظمة، وأعرب عن التزامه بالقضاء على إزالة الغابات في الأمازون بحلول العام 2030، كما حذر من ازدياد الجوع في العالم وذكر بالنزاعات المنسية في كل من السودان واليمن والتي تسبب“معاناة فظيعة لما يقارب 30 مليون شخص”.

وكان الرئيس البرازيلي قد بدأ خطابه بتقديم التحية للوفد الفلسطيني الذي يترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها فلسطين في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ولو كدولة مراقبة. وكان لولا قد انتقد في خطابه صعوبة القادة الحاليين في تطبيق الإجراءات التي تصب في المصلحة العالمية، مثل الحد من عدم المساواة الاجتماعية والالتزامات التي تصب في مصلحة الاستدامة.

وخلال دعوته إلى إصلاح ميثاق الأمم المتحدة، المعاهدة التي أنشأت المنظمة، ذكر لولا أربعة أهداف وهي: تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المحفل الرئيسي للتعامل مع التنمية المستدامة وتنشيط دور الجمعية العامة وتعزيز لجنة بناء السلام وإصلاح مجلس الأمن مع التركيز على تشكيله أو تكوينه ونهج عمله وحق النقض الفيتو، بطريقة تحوله لمجلس أكثر فعالية وتمثيلاً للحقائق المعاصرة.

لفت لولا الانتباه إلى النزاعات المنسية

كما طرح لولا في خطابه مواضيع متنوعة، فمن النزاع في أوكرانيا وفلسطين والسودان واليمن إلى الحاجة إلى تنظيم عالمي للذكاء الاصطناعي، كما حذر من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم قد ارتفع منذ العام 2019 إلى أكثر من 152 مليون إنسان. حيث قال:“نشهد في غزة والضفة الغربية الأزمة الإنسانية الأكبر في التاريخ المعاصر والتي تتوسع اليوم بشكل خطر إلى لبنان”.

أما فيما يتعلق بالبيئة، فقد أكد لولا بأن حكومته قد تمكنت من الحد من إزالة الغابات في الأمازون بنسبة 50% خلال العام المنصرم وبأنه سيتم القضاء على إزالة الغابات كلياً بحلول العام 2030. وإلى جانب هذا الالتزام، ذكر لولا بالكوارث المناخية التي تواجهها البرازيل كالفيضانات التي شهدتها ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية في شهر أيار/ مايو، والحرائق التي ضربت الأراضي البرازيلية في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، حيث قال لولا:” إن حكومتي لن تستعين بمصادر أو جهات خارجية للقيام بمسؤولياتها أو بمعنى آخر لن تتخلى عن سيادتها”. كما أكد لولا متحدثاً عن ضرورة محاربة أولئك الذين يستفيدون من التدهور البيئي:“لقد قمنا بالكثير، ولكننا نعلم بأنه علينا القيام بالمزيد”.

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ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية البرازيلية

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