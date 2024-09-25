تأثير جائحة كورونا على التغييرات الهرمونية لدى النساء

MENAFN - Amman Net) منذ بداية جائحة كورونا (COVID-19)في أواخر عام 2019، تأثر النظام الصحي العالمي بشكل كبير، ولم يقتصر تأثير الفيروس على الجهاز التنفسي فقط، بل امتد ليشمل تأثيرات نفسية وجسدية على مختلف الفئات السكانية، بما في ذلك النساء. إحدى القضايا المثيرة للاهتمام التي برزت خلال الجائحة هي التغييرات الهرمونية التي تعرضت لها النساء، سواء كنتيجة مباشرة للفيروس أو بسبب التغيرات النفسية والاجتماعية التي واكبت هذه الفترة وحسب الدراسات العلمية التي تم نشرها سابقاً.

تتحدث العديد من الدراسات عن تأثير الجائحة على الدورة الشهرية لدى النساء، ففي دراسة بعنوان

"Menstrual cycle changes after COVID-19 infection: Does coronavirus-induced stress lead to

hormonal change?"

تمت مناقشة كيف أثرت الضغوط النفسية الناجمة عن الجائحة على التوازن الهرموني عند النساء، مما أدى إلى تغييرات في أنماط الدورة الشهرية. تزايد الإجهاد النفسي أدى إلى زيادة حالات عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخرها.



أظهرت الدراسة

"Chronic stress and ovulatory dysfunction: implications in times of COVID-19"

أن الإجهاد المزمن الناجم عن الظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا، مثل الخوف من العدوى والعزلة الاجتماعية وعدم اليقين الاقتصادي، قد ساهم بشكل كبير في اضطرابات الإباضة لدى العديد من النساء، حيث أن الإباضة هي عملية حساسة تعتمد على توازن دقيق بين العديد من الهرمونات مثل هرمون الإستروجين والبروجسترون، والتي يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتوتر المستمر، فعندما يتعرض الجسم للتوتر المزمن، يتم تحفيز الجهاز العصبي المركزي لإفراز مستويات عالية من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد الرئيسي، وهذا الارتفاع المستمر في الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التوازن الطبيعي للهرمونات الجنسية التي تنظم الدورة الشهرية، وتشمل التأثيرات الشائعة للتوتر المزمن أولاً تأخير الإباضة أو توقفها وذلك من خلال الإجهاد إلى تأخير إفراز هرمون الإباضة (LH)

من الغدة النخامية، مما يعوق عملية التبويض. ثانياً، انخفاض هرمون الإستروجين والبروجسترون

هذه الهرمونات هي المسؤولة عن تحضير الرحم للحمل، وانخفاض مستوياتها قد يؤدي إلى ضعف الخصوبة أو عدم انتظام الدورة الشهرية. وأخيراً، ارتفاع مستوى البرولاكتين، فالإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هرمون البرولاكتين، والذي يؤثر سلبًا على الإباضة وقد يسبب انقطاع الحيض أو فترات حيض غير منتظمة.

تذكر سارة، امرأة في الثلاثينات من عمرها، كانت تعمل كمعلمة في مدرسة ابتدائية. خلال فترة الجائحة، اضطرت إلى العمل عن بُعد وإدارة منزلها وأطفالها، مما تسبب لها في ضغط نفسي كبير. لاحظت سارة أن دورتها الشهرية أصبحت غير منتظمة وأنها تعاني من أعراض جسدية جديدة مثل الانتفاخ والتعب المزمن. بعد زيارة طبيبها، تم تشخيصها بأنها تعاني من اضطرابات في الإباضة بسبب التوتر المزمن، وتمت إحالتها إلى استشارة نفسية للتعامل مع التوتر.

أشارت دراسة نشرت في

"Post-COVID-19 menstrual abnormalities and infertility: Repercussions of the pandemic"

إلى أن التغيرات الهرمونية التي تعرضت لها النساء المصابات بفيروس COVID-19 قد أثرت سلبًا على الخصوبة لدى بعضهن. تم توثيق حالات عدم انتظام الدورة الشهرية والآثار طويلة الأمد على القدرة الإنجابية.

تذكر ريم، امرأة في الأربعينات، كانت تعمل في قطاع الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا. مع التحديات الكبيرة في العمل والضغط النفسي المتزايد، لاحظت أن دوراتها الشهرية أصبحت غير منتظمة وأنها تعاني من أعراض غير مألوفة مثل الصداع المستمر والتهيج. أظهر فحص الهرمونات لديها أن مستويات الكورتيزول مرتفعة بشكل ملحوظ، مما أثر على توازن الهرمونات الجنسية.

في سياق آخر، تطرقت دراسة بعنوان

"How lifestyle changes during the COVID-19 global pandemic affected the pattern and symptoms of the menstrual cycle"

إلى كيف أثرت التغييرات التي طرأت على نمط الحياة مثل الإغلاق الصحي والانعزال الاجتماعي على الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية لدى النساء، وترافق ذلك مع تغييرات في مستويات النشاط البدني والنظام الغذائي، مما ساهم في تغيير توازن الهرمونات.

تؤكد الدكتورة ميغان روسي، وهي خبيرة في التغذية والصحة العامة ولها شهرة واسعة في مجال العناية بالصحة المعوية وتوازن النظام الغذائي. على الرغم من أنها لم تتحدث بشكل مباشر عن التغيرات في الدورة الشهرية المرتبطة بجائحة كورونا، إلا أن ميغان روسي تركز على أهمية النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني في الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك التوازن الهرموني.

ميغان روسي تحدثت مرارًا عن العلاقة بين نمط الحياة والنظام الغذائي والصحة الهرمونية، موضحة أن التغييرات في النظام الغذائي والنشاط البدني، خاصة أثناء فترات الضغوط النفسية مثل فترة الجائحة، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في وظائف الجسم، بما في ذلك التوازن الهرموني. عندما يتعرض الجسم للضغوط، فإن التوازن الهرموني قد يتأثر بسبب تغييرات في النظام الغذائي (مثل زيادة تناول الأطعمة غير الصحية أو قلة الحركة) مما يؤثر على دورة النوم، مستويات الطاقة، وإفراز الهرمونات.

"تغيرت أشكال البويضات لدى النساء اللواتي تلقين لقاح كورونا"، هذا ما ذكرته ربى طبري، أخصائية أطفال أنابيب وحقن مجهري، خلال بودكاست وبرنامج جوكاست.

وأوضحت أنه رغم التغييرات التي طرأت على شكل البويضة والنتوءات التي نلاحظها كمختصين، إلا أننا حتى الآن لم نرَ أي تأثير على صحة النساء، والأحمال تسير بشكل طبيعي. ولكن يبقى شكل البويضة جديداً مقارنة بالسابق لدى النساء الحوامل خلال فترة تلقي اللقاحات الأخيرة.

توضح هذه الدراسات أن التغيرات الهرمونية لدى النساء كانت أحد الآثار الجانبية للجائحة، سواء كنتيجة مباشرة للإصابة بالفيروس أو بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية المصاحبة لها، وهذه النتائج تدعو إلى مزيد من البحث لفهم الآثار الطويلة الأمد لهذه التغيرات الهرمونية على الصحة الإنجابية والنفسية للنساء.

أنتج هذا التقرير بالتعاون مع معهد تضامن النساء الأردني

تضامن