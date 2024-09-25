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الإسلامي للأغذية تُحدث الهوية المؤسسية مع القيم الإماراتية

9/25/2024 7:29:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة الإسلامي للأغذية، عن هويتها المؤسسية المحدثة، التي تستلهم قيم الثقافة الإماراتية وإرث مؤسس الشركة، الحاج سعيد لوتاه، وتركز الهوية، التي تستهلم القيم الأساسية للابتكار والشباب والتعليم والنساء والحب والأخوة، على مفهوم «الطعام نعمة».

ويمثل إطلاق الهوية المؤسسية المحدثة علامة مهمة في مسيرة «الإسلامي للأغذية»، ويأتي تأكيداً على التزامها الراسخ بتقديم الطعام الحلال الذي يُجسد النقاء والسلامة. وتهدف الشركة إلى توفير تجارب ممتعة لتناول الطعام مع الحرص الكامل على أفضل مستويات الجودة والقيمة الغذائية الأصيلة والصحية.

وقال صالح عبد الله لوتاه، العضو المنتدب لشركة «الإسلامي للأغذية»:«تمثل الهوية المؤسسية الجديدة لشركتنا أكثر من مجرد تحسين للعلامة التجارية المرئية، إذ تجسد روح الشركة وثقافتها المؤسسية. ونعتقد أن الطعام من أهم العوامل التي تسهم في التقريب بين البشر، وتغذي الجسم والروح، ويأتي إطلاق الهوية المؤسسية المحدثة التي تتواءم مع قيم مؤسس الشركة ضمن مساعينا للاحتفاء بتراثنا وجذورنا الراسخة والتطلع إلى مستقبل زاخر بالابتكارات في إنتاج الأطعمة الحلال التي تصل إلى المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

انطلاقاً من ريادتها في صناعة الأطعمة الحلال، تجدد «الإسلامي للأغذية» التزامها بالابتكار وتوفير منتجات تلبي متطلبات وأذواق المستهلكين المتنامية، وساهم التزام الشركة بالجودة والسلامة في تصنيفها ضمن أفضل 5 شركات منتجات حلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، وحصلت على اللقب المرموق لأفضل علامة تجارية لعام 2021.

بالإضافة إلى تقديم منتجات عالية الجودة، تكرس «الإسلامي للأغذية» جهودها للعطاء للمجتمع من خلال مبادرات متنوعة تُعزز الصحة والرفاه والممارسات المستدامة، وتؤمن الشركة بتمكين الشباب ودعم التعليم وتعزيز الشعور بالأخوة والترابط بين العملاء والعاملين. ومع تركيزها المتجدد على قيمة نعمة الطعام والتراث الإماراتي وقيم مؤسس الشركة، تستعد «الإسلامي للأغذية» لتعزيز ريادتها العالمية عبر توفير أوسع مجموعة من الأطعمة الحلال المغذية.

تعتبر الإسلامية للأغذية علامة تجارية إماراتية رائدة في مجال الأطعمة الحلال على مدى خمسة عقود، وتتمتع بحضور عالمي يجسد مبادئ الجودة والابتكار. تم الاعتراف بالعلامة التجارية كواحدة من أفضل العلامات التجارية الحلال على مستوى العالم، حيث حصلت على مكانة مرموقة بين أفضل 5 شركات منتجات حلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، وحصلت على اللقب المرموق لأفضل علامة تجارية لعام 2021.

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