الأرصاد طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار والعظمى 43

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأربعاء،والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.