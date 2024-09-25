Wednesday, 25 September 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عام (أوابك) يؤكد أهمية دور المعادن الحرجة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون

9/25/2024 5:14:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- أكد أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني أهمية المعادن الحرجة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون نظرا لدورها في دعم تقنيات الطاقة المتجددة مثل البطاريات والمركبات الكهربائية.
ودعا اللوغاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (الواقع والآفاق المستقبلية للمعادن الحرجة ودور الدول العربية في تأمين سلاسل الامدادات) إلى تعزيز استراتيجيات وطنية وعالمية لتأمين إمدادات هذه المعادن وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلالها.
ولفت إلى أن المعادن الحرجة مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس تمثل العمود الفقري لصناعة الطاقة الخضراء والنظيفة إذ تدخل في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح وغيرها من متطلبات ومدخلات صناعة الطاقة النظيفة عالميا.
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية ذكر أن تركز إمدادات العديد من المعادن الحرجة في عدد محدود من الدول سيعرض سلاسل الإمداد للمخاطر وبناء عليه يجب تعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات تجاريةأكثر مرونة لتقليل هذه المخاطر وتحقيق استدامة سلسلة للامدادات.
وبالنسبة للطلب المتزايد والتوقعات المستقبلية أفاد أن التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في الطلب العالمي على المعادن الحرجة بحلول 2050 بسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وخاصة توربينات الرياح والألواح الشمسية والتوسع الكبير في شبكات الكهرباء وإنتاج المركبات الكهربائية.
وذكر أنه وفي سبيل تحقيق تلك المتطلبات يجب على الدول تعزيز قدراتها في إنتاج ومعالجة هذه المعادن مع التركيز على الاستدامة والتعاون الدولي لتأمين سلاسل الإمدادات.
وقال إن تلبية الطلب المتزايد على هذه المعادن يواجه عدة تحديات من أبرزها تباطؤ عملية التعدين وتطوير الاحتياطيات بسبب السياسات الحكومية المعقدة والتحديات التي تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية فضلا عن العوامل الجيوسياسية التي تؤدي بدورها إلى تعطيل سلسلة التوريد حيث يتركز إنتاج ومعالجة هذه المعادن في عدد قليل من الدول.
وأوضح اللوغاني أن الاستثمارات في استخراج ومعالجة المعادن الحرجة لا تزال متواضعة على الرغم من النمو في الطلب مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية تدعم الاكتشافات الجديدة وتشجع على الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أن الاستثمارات العالمية في المعادن الحرجة لا تواكب الطلب العالمي المتزايد حيث تتراوح الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2030 ما بين 360 و 460 مليار دولار أمريكي مما يعني وجود فجوة استثمارية تتراوح ما بين 180 و 270 مليار دولار.
وبين أن أنشطة استخراج المعادن الحرجة لها آثار بيئية سلبية تشمل فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه واستنزافها داعيا إلى تطوير معايير بيئية صارمة وتبني تقنيات صديقة للبيئة للحد من هذه الآثار.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التركيز على استخدام تقنيات تقلل من الأثر البيئي لهذه الأنشطة مثل إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة نظرا لتسبب استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها عن نسبة تبلغ نحو 10 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفيما يخص دور الدول العربية في تأمين الإمدادات من المعادن الحرجة قال اللوغاني إن المنطقة العربية كانت وما زالت مورد رئيسي موثوق به للامدادات من النفط والغاز الطبيعي اللازمة لدعم نمو الاقتصادالعالمي ويمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في ضمان توافر المعادن الحيوية اللازمة لعملية تحولات الطاقة وتأمين سلاسل إمدادات مستدامة ومرنة. (النهاية)

خ م / ه ث




MENAFN25092024000071011013ID1108712883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث