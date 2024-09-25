8 رموز تعبيرية جديدة تصل إلى الهواتف الذكية قريبا

(MENAFN
) من المتوقع أن تصل ثمانية رموز إيموجي جديدة إلى الهواتف الذكية قريبًا، وأحد أكثر الرموز المنتظرة هو الإيموجي الذي يظهر بانتفاخات تحت العينين، وكان موقع "إيموجيبيديا"، المتخصص في مرجعية الإيموجي، قد شارك صورًا استعراضية لهذه الرموز قبل بضعة أشهر، ومؤخرًا وافق اتحاد "يونيكود"، المسؤول عن إدارة معايير الإيموجي العالمية والإصدارات الجديدة، على هذه المجموعة، ومن المتوقع أن يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من استخدام هذه الرموز الجديدة عبر الأجهزة الرقمية المختلفة خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025.
كما أنه من بين هذه الرموز الجديدة، الوجه المتعب ذو الانتفاخات تحت العينين، الذي يعتبر واحدًا من ثمانية رموز ستظهر على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في العام المقبل، وتشمل الرموز الأخرى فجلًا، قيثارة، شجرة بلا أوراق، بصمة إصبع، مجرفة، بقعًا بنفسجية، وعلمًا يمثل جزيرة سارك الصغيرة في القنال الإنجليزي، وحظي إيموجي الوجه المتعب باهتمام كبير، وفاز بلقب "أكثر إيموجي منتظر" في جوائز الإيموجي العالمية، حيث حصل على أكثر من 60 بالمئة من الأصوات، بينما جاءت البقع البنفسجية والمجرفة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وعلى الرغم من أن بعض هذه الرموز قد تبدو مرحة، إلا أن رمز الشجرة بلا أوراق يحمل رسالة أعمق تهدف إلى زيادة الوعي حول قضايا الجفاف وتغير المناخ، حيث يسعى اتحاد "يونيكود" إلى تسليط الضوء على هذه القضايا البيئية من خلال هذا الرمز والمساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من التهديدات العالمية التي تواجه البيئة، ويعد إضافة الشجرة بلا أوراق جزءًا من تركيز الاتحاد الأوسع على تعزيز الوعي الاجتماعي والبيئي من خلال الرموز الرقمية.
كذلك تقوم منصات مختلفة مثل آي أوه إس من آبل وأندرويد وغيرها بإضافة لمساتها الخاصة على تصميمات الرموز، لكنها تظل محتفظة بجوهر التصميم الأصلي، وكان آخر تحديث رئيسي لمجموعة الرموز قد تم في سبتمبر، حيث جلب تحديث iOS 17.4 رموزًا جديدة إلى مستخدمي آيفون، ويبلغ إجمالي عدد الرموز المعتمدة حاليًا حوالي 3700 رمز، ومن بين الرموز الأكثر استخدامًا القلب الأحمر، وعلامة الصح الخضراء، ورمز النار، والوجه الباكي، والشرارات.
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