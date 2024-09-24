الشارقة تستضيف معرض لأعمال أنطونيو دياز

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) الشارقة – تستضيف إمارة الشارقة في الفترة من 28 أيلول/ سبتمبر وحتى 08 كانون الاول/ ديسمبر من هذا العام معرضاً بعنوان:“البحث عن لغز مفتوح” حيث سيقام في استوديوهات الحمرية وسيتضمن أعملاً للفنان البرازيلي أنطونيو دياز (1944 – 2018). حيث نشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) خبراً حول هذا المعرض اليوم الاثنين 23 أيلول /سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض من تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون.

يشكل أنطونيو دياز الذي ولد في كامبينا غراندي في ولاية بارايبا، وعاش لفترة طويلة من حياته في ريو دي جانيرو، جزء من جيل الفنانين البرازيليين الذين الذين انتقلوا في الستينيات من القرن الماضي من اللوحة الحداثية التصويرية والقومية لإنتاج جمالية مستوحاة من الثقافة الجماهيرية.

وتشير أعمال الفنان المختلطة إلى أوائل ستينيات القرن العشرين التي تضمنت انتقادات للديكتاتورية العسكرية التي كانت سائدة في البرازيل آنذاك. وانطلاقاً من ثمانينيات القرن العشرين فصاعداً، أنتج دياز لوحات تجريدية مقدمة مع أصباغ معدنية، نغمات نابضة بالحياة وتشكيلات ديناميكية. وكان قد استمر في الإبداع بروح الدعابة حتى وافته المنية.

المعرض

إن المعرض الذي سيقام في الشارقة سيكون المعرض المنفرد الأول لأنطونيو دياز في المنطقة. حيث سيتشكل المعرض من أعمال منتقاة للفنان في الفترة الممتدة من ستينيات وحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، بتقييم رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون الشيخة حور القاسمي، والقيمة المساعدة في المؤسسة ريم صوان.

نشر/ أعمال أنطونيو دياز

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