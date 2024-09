الشارقة تستضيف معرض لأعمال أنطونيو دياز

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) الشارقة – تستضيف إمارة الشارقة في الفترة من 28 أيلول/ سبتمبر وحتى 08 كانون الاول/ ديسمبر من هذا العام معرضاً بعنوان:“البحث عن لغز مفتوح” حيث سيقام في استوديوهات الحمرية وسيتضمن أعملاً للفنان البرازيلي أنطونيو دياز (1944 – 2018). حيث نشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) خبراً حول هذا المعرض اليوم الاثنين 23 أيلول /سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض من تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون.

يشكل أنطونيو دياز الذي ولد في كامبينا غراندي في ولاية بارايبا، وعاش لفترة طويلة من حياته في ريو دي جانيرو، جزء من جيل الفنانين البرازيليين الذين الذين انتقلوا في الستينيات من القرن الماضي من اللوحة الحداثية التصويرية والقومية لإنتاج جمالية مستوحاة من الثقافة الجماهيرية.

وتشير أعمال الفنان المختلطة إلى أوائل ستينيات القرن العشرين التي تضمنت انتقادات للديكتاتورية العسكرية التي كانت سائدة في البرازيل آنذاك. وانطلاقاً من ثمانينيات القرن العشرين فصاعداً، أنتج دياز لوحات تجريدية مقدمة مع أصباغ معدنية، نغمات نابضة بالحياة وتشكيلات ديناميكية. وكان قد استمر في الإبداع بروح الدعابة حتى وافته المنية.

المعرض

إن المعرض الذي سيقام في الشارقة سيكون المعرض المنفرد الأول لأنطونيو دياز في المنطقة. حيث سيتشكل المعرض من أعمال منتقاة للفنان في الفترة الممتدة من ستينيات وحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، بتقييم رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون الشيخة حور القاسمي، والقيمة المساعدة في المؤسسة ريم صوان.

نشر/ أعمال أنطونيو دياز

