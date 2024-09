النادي الرياضي السوري يحتفي بالثقافة العربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سيحتفل النادي السوري، وهو نادِ اجتماعي في مدينة ساو باولو، والذي أسسته الجالية العربية، بالذكرى الـ 19 لتأسيس مركزه الثقافي العربي من خلال سلسلة من الفعاليات، تتضمن مأدبة عشاء ومعرض لنسخ طبق الأصل عن قطع أثرية سورية قديمة ، إضافة لإطلاق كتاب جديد.

ستقام مأدبة العشاء يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر لـ 150 مدعواً في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر النادي، حيث سيشارك بها كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفة، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السابق فخامة الرئيس ميشيل تامر، وسفير فلسطين لدى البرازيل سعادة السيد ابراهيم الزبن، إضافة لدبلوماسيين عرب آخرين وغيرهم من الشخصيات البارزة في المجتمع البرازيلي.

كما سيتم في نفس الليلة إطلاق كتاب” سوريا، 12000 قبل الميلاد – 2000 بعد الميلاد: ثقافات، حضارات، دول، ممالك وإمبراطوريات” من تأليف أيمن اسمندر، وهو فنان ومؤرخ سوري يعيش في البرازيل منذ العام 2013 وكان قد عمل مدرساً لتاريخ الفن والتاريخ القديم في جامعة دمشق في موطنه الأصلي.

ووفقاً للنادي الرياضي السوري، فإن هذا الكتاب يحتفي بالذاكرة الغنية لبلد على الرغم من عدم امتلاكه لأبعاد قارية، فقد كان كبيراً عبر التاريخ من خلال الكثير من أبنائه المهمين المؤثرين، الأباطرة والباباوات، مكتشفين ومخترعين في مجالات كثيرة كالأبجدية الأولى في التاريخ (أبجدية رأس شمرا)، وعلوم الفلك والكيمياء والطب والفلسفة وغيرها من العلوم.

أما المعرض فسيعرض نسخاً طبق الأصل عن قطع أثرية سورية قديمة مهمة، حيث تتواجد القطع الأصلية لهذه النسخ في متاحف عالمية رئيسية حول العالم. كما سيتم عرض 30 لوحة عن تاريخ سوريا.

يمكن زيارة المعرض من الثلاثاء إلى الأحد، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 مساءً، اعتباراً من يوم الخميس 26 ايلول/ سبتمبر وحتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر. علماً بأن المعرض مفتوح للعموم.

المركز الثقافي العربي

تأسس المركز الثقافي العربي التابع للنادي الرياضي السوري في ساو باول، في آذار/ مارس 2005، حيث يقوم بأعمال بهدف تعزيز ونشر الثقافة العربية من خلال المحاضرات ودورات اللغة والكتابة والرقص العربي والمعارض والأفلام العربية. ومنذ نشأته نظم المركز القافي أكثر من 100 مبادرة وفعالية. أم النادي الرياضي السوري في ساو باولو، فقد تأسس في العام 1917 ويقدم حتى تاريخه خدماته الترفيهية، والخدمية، والثقافية، والرياضية.

خبر صحفي

