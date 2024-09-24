النادي الرياضي السوري يحتفي بالثقافة العربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سيحتفل النادي السوري، وهو نادِ اجتماعي في مدينة ساو باولو، والذي أسسته الجالية العربية، بالذكرى الـ 19 لتأسيس مركزه الثقافي العربي من خلال سلسلة من الفعاليات، تتضمن مأدبة عشاء ومعرض لنسخ طبق الأصل عن قطع أثرية سورية قديمة ، إضافة لإطلاق كتاب جديد.

ستقام مأدبة العشاء يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر لـ 150 مدعواً في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر النادي، حيث سيشارك بها كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفة، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السابق فخامة الرئيس ميشيل تامر، وسفير فلسطين لدى البرازيل سعادة السيد ابراهيم الزبن، إضافة لدبلوماسيين عرب آخرين وغيرهم من الشخصيات البارزة في المجتمع البرازيلي.

كما سيتم في نفس الليلة إطلاق كتاب” سوريا، 12000 قبل الميلاد – 2000 بعد الميلاد: ثقافات، حضارات، دول، ممالك وإمبراطوريات” من تأليف أيمن اسمندر، وهو فنان ومؤرخ سوري يعيش في البرازيل منذ العام 2013 وكان قد عمل مدرساً لتاريخ الفن والتاريخ القديم في جامعة دمشق في موطنه الأصلي.

ووفقاً للنادي الرياضي السوري، فإن هذا الكتاب يحتفي بالذاكرة الغنية لبلد على الرغم من عدم امتلاكه لأبعاد قارية، فقد كان كبيراً عبر التاريخ من خلال الكثير من أبنائه المهمين المؤثرين، الأباطرة والباباوات، مكتشفين ومخترعين في مجالات كثيرة كالأبجدية الأولى في التاريخ (أبجدية رأس شمرا)، وعلوم الفلك والكيمياء والطب والفلسفة وغيرها من العلوم.

أما المعرض فسيعرض نسخاً طبق الأصل عن قطع أثرية سورية قديمة مهمة، حيث تتواجد القطع الأصلية لهذه النسخ في متاحف عالمية رئيسية حول العالم. كما سيتم عرض 30 لوحة عن تاريخ سوريا.

يمكن زيارة المعرض من الثلاثاء إلى الأحد، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 مساءً، اعتباراً من يوم الخميس 26 ايلول/ سبتمبر وحتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر. علماً بأن المعرض مفتوح للعموم.

المركز الثقافي العربي

تأسس المركز الثقافي العربي التابع للنادي الرياضي السوري في ساو باول، في آذار/ مارس 2005، حيث يقوم بأعمال بهدف تعزيز ونشر الثقافة العربية من خلال المحاضرات ودورات اللغة والكتابة والرقص العربي والمعارض والأفلام العربية. ومنذ نشأته نظم المركز القافي أكثر من 100 مبادرة وفعالية. أم النادي الرياضي السوري في ساو باولو، فقد تأسس في العام 1917 ويقدم حتى تاريخه خدماته الترفيهية، والخدمية، والثقافية، والرياضية.

خبر صحفي

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