ضمان مخاطر الائتمان تطلق منصة لتحليل المحافظ الائتمانية للبنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات التفاعلية لعملائها من البنوك خلال الأيام المقبلة وهي منصة ضمان CGC الرقمية، والتي تتيح خدمات التحليل المباشر لمحافظ البنوك، وخدمات تبادل المعلومات بصورة مؤمنة، وسوف تبدأ هذه الخدمات في العمل أول أكتوبر.
وذكرت الشركة فى بيان أنه سيتم تطبيق التوقيع الإلكتروني للضمانات، خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يتم إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية على المنصة في مراحل لاحقة.
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وقال خالد جمال العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وتحتفظ بمخصصات كافية، منوهاً إلى أن الفترة من مايو وحتى سبتمبر شهدت إصدار ضمانات بمبلغ 13 مليار جنيه، والتجديد لضمانات بمبلغ 19 مليار جنيه، فضلاً عن صرف ضمانات بمبلغ 750 مليون جنيه، في حين أن الضمانات المنصرفة منذ أول العام بلغت 1.3 مليار جنيه. 2.5 مليار جنيه القاعدة الرأسمالية لـ”ضمان مخاطر الائتمان”
كشفت شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC مطلع الشهر الحالى أن قاعدتها الرأسمالية تجاوزت 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2024، بخلاف ما تحتفظ به من مخصصات لمواجهة تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية.
وذكرت أنها منذ تأسيسها قبل 35 عاما أصدرت ضمانات لصالح المؤسسات المالية بقيمة إجمالية بلغت 262.53 مليار جنيه ما أسهم في دعم وتمويل عدد كبير من المشروعات بمختلف أحجامها.
وقال راني صبري رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة ضمان CGC إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الجهود في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركة وذلك لتحديث قدرات الشركة والتسهيل على البنوك.
وأنه من خلال منصة ضمان CGC سيتم إتاحة تقارير معلومات تفاعلية لكل بنك لتمكينه من معرفة بيانات التعامل مع الشركة وتحليلها والحصول على التقارير المختلفة، مما يمكن البنوك من تحليل المحفظة ومعرفة القطاعات التي ترتفع بها نسب التعثر، ومعرفة الأرصدة لدى الشركة. “ضمان مخاطر الائتمان” تطلق منتجات جديدة بينها ضمان التوريق ورأس المال المخاطر
من خلال نفس المنصة سوف يتم إتاحة سبل التواصل المؤمنة مع البنوك كإرسال وتبادل البيانات مع الشركة بالتوافق مع إطار الأمن السيبرانى الصادر من البنك المركزي، وأيضا خلال العام الجاري سوف يشهد تطبيق التوقيع الإلكتروني للضمانات والوثائق المختلفة المتبادلة مع البنوك.
على أن يتم استكمال المنصة في خلال العام المقبل والتي سوف تقوم برقمنة تامة مؤمنة لجميع المعاملات بين البنوك والشركة بما يساعد البنوك من تنفيذ العديد من العمليات لحظياً مثل إصدار ضمانات جديدة، أو تجديد ضمان قائم، أو إلغاء ضمان وغيرها من العمليات.
وذكر هشام حلاوة، الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية بشركة ضمان CGC أن الشركة لا تتأخر في صرف مطالبات البنوك.
أوض أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عددًا من المحددات يجب على البنوك توفيرها ليتم الصرف من بينها: أن يكون الضمان سارياً، والعمولة مسددة، وأن يلتزم البنك بتنفيذ شروط الموافقة الائتمانية.
يذكر أن شركة CGC هي الشركة الوحيدة التي تقوم بإصدار الضمانات في مصر، وتهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع تمكينها من النمو والازدهار وبناء نماذج أعمال قوية مضمونة الاستدامة.
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