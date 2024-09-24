ضمان مخاطر الائتمان تطلق منصة لتحليل المحافظ الائتمانية للبنوك

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات التفاعلية لعملائها من البنوك خلال الأيام المقبلة وهي منصة ضمان CGC الرقمية، والتي تتيح خدمات التحليل المباشر لمحافظ البنوك، وخدمات تبادل المعلومات بصورة مؤمنة، وسوف تبدأ هذه الخدمات في العمل أول أكتوبر.

وذكرت الشركة فى بيان أنه سيتم تطبيق التوقيع الإلكتروني للضمانات، خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يتم إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية على المنصة في مراحل لاحقة.

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وقال خالد جمال العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وتحتفظ بمخصصات كافية، منوهاً إلى أن الفترة من مايو وحتى سبتمبر شهدت إصدار ضمانات بمبلغ 13 مليار جنيه، والتجديد لضمانات بمبلغ 19 مليار جنيه، فضلاً عن صرف ضمانات بمبلغ 750 مليون جنيه، في حين أن الضمانات المنصرفة منذ أول العام بلغت 1.3 مليار جنيه.

كشفت شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC مطلع الشهر الحالى أن قاعدتها الرأسمالية تجاوزت 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2024، بخلاف ما تحتفظ به من مخصصات لمواجهة تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية.

وذكرت أنها منذ تأسيسها قبل 35 عاما أصدرت ضمانات لصالح المؤسسات المالية بقيمة إجمالية بلغت 262.53 مليار جنيه ما أسهم في دعم وتمويل عدد كبير من المشروعات بمختلف أحجامها.

وقال راني صبري رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة ضمان CGC إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الجهود في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركة وذلك لتحديث قدرات الشركة والتسهيل على البنوك.

وأنه من خلال منصة ضمان CGC سيتم إتاحة تقارير معلومات تفاعلية لكل بنك لتمكينه من معرفة بيانات التعامل مع الشركة وتحليلها والحصول على التقارير المختلفة، مما يمكن البنوك من تحليل المحفظة ومعرفة القطاعات التي ترتفع بها نسب التعثر، ومعرفة الأرصدة لدى الشركة.

من خلال نفس المنصة سوف يتم إتاحة سبل التواصل المؤمنة مع البنوك كإرسال وتبادل البيانات مع الشركة بالتوافق مع إطار الأمن السيبرانى الصادر من البنك المركزي، وأيضا خلال العام الجاري سوف يشهد تطبيق التوقيع الإلكتروني للضمانات والوثائق المختلفة المتبادلة مع البنوك.

على أن يتم استكمال المنصة في خلال العام المقبل والتي سوف تقوم برقمنة تامة مؤمنة لجميع المعاملات بين البنوك والشركة بما يساعد البنوك من تنفيذ العديد من العمليات لحظياً مثل إصدار ضمانات جديدة، أو تجديد ضمان قائم، أو إلغاء ضمان وغيرها من العمليات.

وذكر هشام حلاوة، الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية بشركة ضمان CGC أن الشركة لا تتأخر في صرف مطالبات البنوك.

أوض أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عددًا من المحددات يجب على البنوك توفيرها ليتم الصرف من بينها: أن يكون الضمان سارياً، والعمولة مسددة، وأن يلتزم البنك بتنفيذ شروط الموافقة الائتمانية.



يذكر أن شركة CGC هي الشركة الوحيدة التي تقوم بإصدار الضمانات في مصر، وتهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع تمكينها من النمو والازدهار وبناء نماذج أعمال قوية مضمونة الاستدامة.