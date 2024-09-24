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يديعوت أحرنوت تكشف شرط إسرائيل للتهدئة مع حزب الله

9/24/2024 6:11:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - كشفت صحيفة“يديعوت أحرنوت”العبرية، عن شرط إسرائيل لتهدئة التوترات مع حزب الله اللبناني، بعدما أدى قصف كثيف على لبنان الاثنين، إلى استشهاد نحو 500 شخص.

وقالت الصحيفة : إن شرط التهدئة هو استعداد "حزب الله" لوقف إطلاق النار.

وتحدثت الصحيفة عن اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر“ الكابينت” مساء أمس الاثنين، لكنها أشارت إلى عدم اتخاذ قرارات جديدة بشأن توسيع العملية في لبنان إلى حرب شاملة.

وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل تظل منفتحة على تهدئة التوترات إذا كان حزب الله على استعداد للتوصل إلى وقف اطلاق نار.

ويأتي حديث الصحيفة بعدما خلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الاثنين 492 شهيدا، بينهم 35 طفلًا، و1645 جريحًا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوياسرائيلي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

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