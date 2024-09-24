يديعوت أحرنوت تكشف شرط إسرائيل للتهدئة مع حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - كشفت صحيفة“يديعوت أحرنوت”العبرية، عن شرط إسرائيل لتهدئة التوترات مع حزب الله اللبناني، بعدما أدى قصف
كثيف على لبنان الاثنين، إلى استشهاد نحو 500 شخص.
وقالت الصحيفة : إن شرط التهدئة هو استعداد "حزب الله" لوقف إطلاق النار.
وتحدثت الصحيفة عن اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر“ الكابينت” مساء أمس الاثنين، لكنها أشارت إلى عدم اتخاذ قرارات جديدة بشأن توسيع العملية في لبنان إلى حرب شاملة.
وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل تظل منفتحة على تهدئة التوترات إذا كان حزب الله على استعداد للتوصل إلى وقف اطلاق نار.
ويأتي حديث الصحيفة بعدما خلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الاثنين 492 شهيدا، بينهم 35 طفلًا، و1645 جريحًا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوياسرائيلي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.
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