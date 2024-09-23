البنك المركزي العراقي يعتمد معيار ESG

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وقع كل من البنك المركزي العراقي وشركة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC ) يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر اتفاقية بهدف نشر التمويل المستدام في البلاد وتطوير المبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إضافة لإطلاق خارطة طريق للتمويل المستدام. وإن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين أداء المصارف المحلية في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتقديم منتجات مصرفية مستدامة وتحويل القطاع إلى قطاع أكثر تنافسية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ خارطة طريق التمويل المستدام – Sustainable Finance Roadmap حتى حلول العام 2029 حيث ستتبع مفاهيم الـ ESG في الاستدامة والتنمية الاجتماعية والحوكمة لتمسي محفزاً للاستقرار المالي للنظام البنكي، وكذلك التقليل من المخاطر البيئية.

معيار الـ ESG يرفع من جودة القطاع.

يحدد رمز ESG هذا المعايير والعمليات التي ستحتاج البنوك لتبنيها خلال السنوات القادمة. من ناحيته أكد رئيس البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق في احتفالية أقيمت بمناسبة إطلاق المشروع قائلاً:” إن هذا المشروع هو ثمرة الجهود المستمرة للبنك المركزي العراقي للارتقاء بالقطاع المصرفي من خلال تبني أفضل الممارسات والتجارب الدولية ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية”.

إن مؤسسة التمويل الدولية – IFC هي إحدى مؤسسات البنك الدولي لدعم القطاع الخاص في الدول النامية. وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ولبنان والعراق فواز البلبيسي، ان معايير التمويل المستدام هذه ليست مجرد بنية تحتية وإنما تمثل نهج منظم على القطاع المصرفي التوصل إليه.

نشر/البنك المركزي العراقي

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