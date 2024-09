البنك المركزي العراقي يعتمد معيار ESG

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وقع كل من البنك المركزي العراقي وشركة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC ) يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر اتفاقية بهدف نشر التمويل المستدام في البلاد وتطوير المبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إضافة لإطلاق خارطة طريق للتمويل المستدام. وإن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين أداء المصارف المحلية في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتقديم منتجات مصرفية مستدامة وتحويل القطاع إلى قطاع أكثر تنافسية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ خارطة طريق التمويل المستدام – Sustainable Finance Roadmap حتى حلول العام 2029 حيث ستتبع مفاهيم الـ ESG في الاستدامة والتنمية الاجتماعية والحوكمة لتمسي محفزاً للاستقرار المالي للنظام البنكي، وكذلك التقليل من المخاطر البيئية.

معيار الـ ESG يرفع من جودة القطاع.

يحدد رمز ESG هذا المعايير والعمليات التي ستحتاج البنوك لتبنيها خلال السنوات القادمة. من ناحيته أكد رئيس البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق في احتفالية أقيمت بمناسبة إطلاق المشروع قائلاً:” إن هذا المشروع هو ثمرة الجهود المستمرة للبنك المركزي العراقي للارتقاء بالقطاع المصرفي من خلال تبني أفضل الممارسات والتجارب الدولية ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية”.

إن مؤسسة التمويل الدولية – IFC هي إحدى مؤسسات البنك الدولي لدعم القطاع الخاص في الدول النامية. وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ولبنان والعراق فواز البلبيسي، ان معايير التمويل المستدام هذه ليست مجرد بنية تحتية وإنما تمثل نهج منظم على القطاع المصرفي التوصل إليه.

نشر/البنك المركزي العراقي

