موستانج GTD أسرع وأقوى موستانج قانونية على الطرقات

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 سبتمبر 2024: موستانج 2025 GTD الجديدة كلياً هي قمة ما وصلت إليه هندسة موستانج من فورد، حيث وضعت معياراً جديداً للأداء بقوة 815 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 664 رطل قدم، وسرعة قصوى تصل إلى 325 كم في الساعة، مما يجعلها أسرع موستانج مسموح بقيادتها على الطرقات.
تعتبر القوة الحصانية وعزم الدوران، إلى جانب الديناميكية الهوائية النشطة المتقدمة، والمكابح الكربونية السيراميكية، ونظام التعليق الخلفي الداخلي مع ممتصات الصدمات شبه النشطة في موستانج GTD عناصر أساسية في سعيها لتحقيق الوعد بإتمام دورة رسمية في أقل من سبع دقائق على حلبة نوربورغرينغ.
قال جريج جودال، كبير مهندسي برنامج موستانج GTD: "منذ اليوم الأول، كنا نركز بدقة على جعل موستانج GTD أول سيارة رياضية خارقة تحقق أداءً عالمياً. يتضمن قلبGTD محرك V8 بسعة 5.2 لتر ومزود بشاحن هوائي، ويحقق قوة حصانية لكل لتر أكثر من بورشه 911 GT3 RS".
يقدم محرك V8 بسعة 5.2 لتر والمزود بشاحن فائق تحسينات إضافية على المحركات السابقة لموستانج، ويستفيد من نظام الزيت الجاف، وهو الأول من نوعه في موستانج، الذي يساعد على ضمان توزيع الزيت في جميع أجزاء المحرك أثناء الانعطافات المستمرة الصعبة.
يسمح نظام الزيت الجاف أيضاً برفع سرعة المحرك القصوى إلى 7,650 دورة في الدقيقة، بزيادة قدرها 100 دورة في الدقيقة عن الحد الأقصى للمحرك السابق بسعة 5.2 لتر، وتساعد التعديلات على نظام السحب، والعادم القياسي المصنوع من التيتانيوم، وبكرة الشاحن الهوائي الأصغر في زيادة القوة الإنتاجية للمحرك.
وبالإضافة إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 325 كم/ساعة، تتميز موستانج GTD بنظام تقليل السحب الذي يمكنه تغيير زاوية الجناح الخلفي وتفعيل اللوحات تحت مقدمة السيارة لتحقيق التوازن المثالي بين تدفق الهواء والقوة السفلية للثبات، بناءً على ظروف الأداء.
وأضاف جودال: " لقد جمعنا بين جهود المهندسين والمصممين الموهوبين والسائقين ذو الكفاءة العالية، ومع تكنولوجيا موستانج GTD وقوتها وانسيابيتها الهوائية، لتحقيق وعدنا لعملاء موستانج GTD بالالتفاف حول حلبة نوربورغرينغ في أقل من 7 دقائق ".
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