ميثاق المستقبل الذي اعتمد في الأمم المتحدة وآفاقه

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لتقرير صحفي نشرته UN News، فإن ميثاق المستقبل الذي وافق عليه قادة العالم بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، يعزز التحولات الهامة في التعاون المتعدد الأطراف. حيث كانت الدول قد بحثت هذه الاتفاقية لشهور بتيسير من ألمانيا وناميبيا مما أسفر عن 56 صفحة من الالتزامات.

تطالب هذه الوثيقة بتحول ينهي استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة“عادلة، منظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج من الزمن”. كما تؤكد الاتفاقية من جديد العزم على تحديد هدف جماعي جديد في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، يبدأ من 100 مليار دولار أمريكي كحد أدنى سنوياً لتمويل انتقال الطاقة مع مراعاة احتياجات البلدان النامية.

يضع الميثاق المعتمد مبادئ توجيهية لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدعو إلى توسيع المجلس بحيث يكون أكثر تمثيلاً ويعكس حقائق العالم المعاصر. كما تعهدت الدول بتكثيف الجهود للوصول إلى اتفاقية حول مستقبل حق النقض الفيتو، بما في ذلك المناقشات حول الحد من نطاقه واستخدامه.

كما تتعهد الدول في هذا الميثاق بالتعاون بهدف تعزيز نهج مسؤول وشفاف محوره الإنسان لدورة حياة التكنولوجيات الرقمية والناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي. إن الهدف هو التطوير والنشر والصيانة من خلال التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة،” برمجيات مفتوحة المصدر آمنة ومأمونة، وبيانات ونماذج ذكاء اصطناعي ومعايير مفتوحة، تعود بالنفع على المجتمع أجمع”.

إن الاتفاقية التي تمت الموافقة عليها تعالج كذلك مسألة نزع السلاح وتقترح التقدم في” المحادثات الطارئة أو العاجلة بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وإذ يسلم بضرورة مواصلة تطبيق القانون الدولي الإنساني تطبيقا كاملاً في هذا السياق. كما إنها تؤكد على التزام الدول بالقضاء الكامل على الأسلحة النووية لنحقيق الهدف المباشر وهو القضاء على خطر نشوب حرب نووية.

وتقترح الاتفاقية أيضاً تعزيز الاستجابة المتعددة الأطراف لدعم البلدان ذات الأعباء العالية والديون التي لا يمكن تحملها. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الهدف هو السماح لهذه البلدان بالتغلب على الديون المستحقة وإعطاء الأولوية للإنفاق الحكومي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

©Vanessa Carvalho/Brazil Foto Press/AFP

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