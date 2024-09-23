أنشيلوتي قبل مباراته رقم 300: سأبقى فترة طويلة في ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب اليوم الاثنين إنه لا يخطط للاعتزال بينما يستعد لخوض مباراته 300 مع الفريق في مواجهة ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدا الثلاثاء.

وقال المدرب الإيطالي (65 عاما) إنه سيفضل البقاء في العاصمة الإسبانية لعدة سنوات مقبلة. وذلك بعد عام كامل بدون هزيمة في وموسم مميز (2023-2024) قاد خلاله ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

وقال أنشيلوتي، الذي يقضي فترته الثانية في ريال مدريد، في مؤتمر صحفي قبل الغد "لا أفكر في مستقبلي على الإطلاق، أعشق مهنتي.

"كنت محظوظا بما يكفي لتدريب أندية عظيمة، غدا ستكون مباراتي 300 مع أفضل ناد في العالم، إنه أمر مميز أن أجلس على مقاعد البدلاء مع هذا الفريق في 300 مباراة، إنها ليست معجزة تماما لكنها تكاد تكون كذلك.

"بالتأكيد لا يمكن مقارنة تعبي بتعب اللاعبين. يوجد ضغط ومسؤولية لكنني أحب ذلك. في الوقت الحالي لا أرى أن فترتي انتهت، وأود البقاء هنا عدة سنوات مقبلة".

وخسر ريال مدريد مرتين فقط الموسم الماضي أمام وكان ذلك أمام غريمه المحلي أتليتيكو مدريد، إذ خسر 3-1 في الدوري في 24 سبتمبر 2023 و4-2 في الوقت الإضافي لمباراة دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا في يناير كانون الثاني الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز