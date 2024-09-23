سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في الشارقة



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

1- الأراضي الزراعية.

2 - العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك.

3 - العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار.

4 - العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط.

5 - العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة، تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.

6 - العقارات والعقود التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يلتزم أطراف العلاقة الإيجارية، بإبرام عقد الإيجار كتابة أو إلكترونيا، وفق النماذج المعتمدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا العقد وكيفية إبرامه.

ونص القانون على تصديق عقود الإيجار على النحو التالي:

1- يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال (15) يوما من تاريخ تحريره.

2- إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.

3- في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر، تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.

4- للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.

5 - فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدق، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أي معاملة أو خدمة تقدمها.

وبحسب القانون يجوز لأيّ من طرفي العلاقة الإيجارية، في حال عدم وجود عقد إيجار مصدّق، أن يُقيّد دعوى لدى مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، لإثبات العلاقة الإيجارية، وما ينشأ عنها من آثار بكافة طرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.

وحدد القانون التزامات المؤجر التي نصت على:

1- تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقا لما تم الاتفاق عليه.

2 - إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

3 - عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها، دون إذن كتابي من المستأجر.

4 - منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى، تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.

5 - عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر، بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه، لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.

6 - رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كليا أو جزئيا، نظير أضرار تسبب بها المستأجر على العين المؤجرة، ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.

دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز، لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته، مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.

وحدد القانون التزامات المستأجر بما يأتي:

1- سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابيا.

2 - استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.

3 - عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجرة، دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

4 - ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، التي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

5 - المحافظة على العين المؤجرة وإجراء الصيانة الاعتيادية، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.

6 - سداد قيمة استهلاك الخدمات، وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة وأي رسوم أخرى يلتزم بسدادها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ استلامه للعين المؤجرة، حتى تاريخ تسليمها للمؤجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل المؤجر أي رسوم أو مصاريف، أيا كان نوعها، أو الجهة المستحقة لها، وكان ملتزما بها المستأجر، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

دون الإخلال بحق المؤجر، في طلب الفسخ أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة، من قبل المستأجر نتيجة تعديلات أو تغييرات، يتعذر إزالتها أو إعادتها إلى حالتها السابقة، يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المستأجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به.

ونص القانون على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل سواء بمقابل أو بدون مقابل، عن كل أو بعض عقد الإيجار والحقوق الناشئة عنه، ويجوز للمستأجر إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة، وفقا للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتناول القانون أسباب الإخلاء على النحو التالي:

1- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية لغرض الاستخدام السكني و(5) سنوات لأغراض الاستخدام التجاري أو الصناعي أو المهني، إلا إذا توافر أحد الأسباب الآتية:

أ- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار أو أي قسط منه خلال (15) يوما من تاريخ استحقاقه.

ب- مخالفة المستأجر لأي من التزاماته القانونية أو التعاقدية، وعدم إزالة المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر.

ج - إذا قام المستأجر بالتنازل عن كل أو بعض عقد الإيجار، أو إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة، خلافا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة قانونا.

د - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح لآخرين باستعمالها في غير الغرض المُحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.

ه - إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة أو إعادة إعمارها أو عمل صيانة شاملة، يتعذر معها وجود المستأجر في العقار وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و- إذا رغب المؤجر في شغل العين المؤجرة لغرض السكن لنفسه أو لأحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى شريطة الآتي:

و.أ. ألا يكون مالكا لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة نطاق اختصاص البلدية.

و.ب. إخطار المستأجر بطلب الإخلاء خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من الموعد المُحدد للإخلاء.

و.ج. أن يشغل المؤجر بنفسه أو أحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى، خلال شهرين، العين المؤجرة فعليا بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة بدون انقطاع.

2. إذا لم يلتزم المؤجر بالشروط الواردة في البندين (ه) و(و) من هذه المادة، كان للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الإخلاء أمام المركز.

ونص القانون أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار، أو أي قسط منه، أو لم يعين مكانا يقع فيه الوفاء، فللمستأجر أن يودع البدل أو القسط المتفق عليه لدى المركز، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على طريقة وموعد سداد بدل الإيجار أو تعذّر إثبات الاتفاق، فتكون طريقة السداد على أربعة أقساط متساوية القيمة تُقسم على مدة عقد الإيجار.

وبحسب القانون لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق أطراف عقد الإيجار على غير ذلك، وفي حال قبِل المستأجر بزيادة بدل الإيجار قبل انقضاء الثلاث سنوات، فلا يجوز للمؤجر زيادتها مرة أخرى، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة، وتكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بقيمة بدل إيجار المثل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط أجرة المثل وكيفية احتسابها، كما يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل المدد المحددة في البند (1) من هذه المادة.

وحدد القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بما يلي:

1- لا تنتهي العلاقة الإيجارية ولا يضار المستأجر، بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد، أيا كانت طريقة أو سبب انتقالها.

2 - لا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة، أو زيادة بدل إيجارها، إلا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. يحل المؤجر الجديد محل المؤجر السابق في كافة حقوق والتزامات عقد الإيجار.

ووفقا للقانون لا تنتهي العلاقة الإيجارية، بوفاة أحد طرفي عقد الإيجار، إلا إذا كان المتوفى هو المستأجر، وطلب ورثته إنهاء عقد الإيجار، وفي هذه الحالة لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة (30) يوما من تاريخ إخطار المؤجر بذلك، أو انتهاء العقد أيهما أسبق، وإذا كان عقد الإيجار مُحدد المدة، جاز للمستأجر أن يطلب إنهائه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت وجود ظروف استثنائية غير متوقعة، من شأنها أن تجعل تنفيذ التزاماته أمرا مُرهقا، وفي حال رفض المؤجر طلب المستأجر بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، يجوز للمستأجر اللجوء إلى المركز، وللمركز السلطة في تقدير طلب المستأجر بالإنهاء، ويلتزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نسبته (30%) كحد أدنى من بدل الإيجار عن المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

كما تضمن القانون عددا من المواد المتعلقة باللائحة التنفيذية والرسوم والغرامات والقرارات التنفيذية والإلغاء والنفاذ والنشر.