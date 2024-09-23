غانم المفتاح يلقي كلمة أمام رؤساء ووفود الدول بالأمم المتحدة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال المفتاح في كلمته على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القرارات التي تتخذ اليوم لا تتعلق فقط بالسياسات والاستراتيجيات، "بل تتعلق أيضا بتشكيل عالم يمكن فيه لجميع الأطفال أن يزدهروا في مستقبل شامل وآمن ومستدام".وأضاف أنه باعتباره شخصا من ذوي الإعاقة، "تعلمت أن التقدم الحقيقي لا يأتي من التغلب على التحديات الشخصية وحدها، ولكن من كيفية احتضاننا كمجتمع لاختلافات بعضنا البعض".

بناءً على دعوة من السيد دينيس فرانسيز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، نلت شرف إلقاء الكلمة الافتتاحية لقمة المستقبل أمام رؤساء و وفود دول العالم.

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An invitation from Mr. Dennis Francis, President of the United Nations General Assembly, I had the honor of delivering the...

- غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) September 22, 2024 p>



كما نبه إلى أنه لا يوجد خيار للأطفال عندما تتسبب الحروب والصراعات في إصابات غير ضرورية وإعاقات مدى الحياة، مشددا على أن "وقف الاتجاه العالمي للعنف في غزة وحول العالم، في أيدينا، وأنه يجب إنهاء المعاناة اليوم كي نتمكن من رؤية غد أكثر وضوحا".



وأكد على أنه يجب على القادة فهم ما يريده الناس والاستماع إلى أصواتهم من خلال منصات كهذه للدفع نحو تغيير هادف، مضيفا: "أنا مثال حي على حلم والدي لي قبل 23 عاما. أقف أمامكم لأمثل الأمل الذي حملته أحلام الأمس".



وقال المفتاح في ختام كلمته: "المستقبل ينتمي إلى شبابنا. يجب أن نضمن استعدادهم لتولي أدوار قيادية من أجل أن يكونوا صناع التغيير".