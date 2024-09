غانم المفتاح يلقي كلمة أمام رؤساء ووفود الدول بالأمم المتحدة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال المفتاح في كلمته على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القرارات التي تتخذ اليوم لا تتعلق فقط بالسياسات والاستراتيجيات، "بل تتعلق أيضا بتشكيل عالم يمكن فيه لجميع الأطفال أن يزدهروا في مستقبل شامل وآمن ومستدام".وأضاف أنه باعتباره شخصا من ذوي الإعاقة، "تعلمت أن التقدم الحقيقي لا يأتي من التغلب على التحديات الشخصية وحدها، ولكن من كيفية احتضاننا كمجتمع لاختلافات بعضنا البعض".

بناءً على دعوة من السيد دينيس فرانسيز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، نلت شرف إلقاء الكلمة الافتتاحية لقمة المستقبل أمام رؤساء و وفود دول العالم.

.

.

An invitation from Mr. Dennis Francis, President of the United Nations General Assembly, I had the honor of delivering the...

- غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) September 22, 2024 p>



كما نبه إلى أنه لا يوجد خيار للأطفال عندما تتسبب الحروب والصراعات في إصابات غير ضرورية وإعاقات مدى الحياة، مشددا على أن "وقف الاتجاه العالمي للعنف في غزة وحول العالم، في أيدينا، وأنه يجب إنهاء المعاناة اليوم كي نتمكن من رؤية غد أكثر وضوحا".



وأكد على أنه يجب على القادة فهم ما يريده الناس والاستماع إلى أصواتهم من خلال منصات كهذه للدفع نحو تغيير هادف، مضيفا: "أنا مثال حي على حلم والدي لي قبل 23 عاما. أقف أمامكم لأمثل الأمل الذي حملته أحلام الأمس".



وقال المفتاح في ختام كلمته: "المستقبل ينتمي إلى شبابنا. يجب أن نضمن استعدادهم لتولي أدوار قيادية من أجل أن يكونوا صناع التغيير".