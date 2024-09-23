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شراكة استراتيجية بين ((بيون موني)) و((سوق العمل)) لتعزيز الخدمات المصرفية للعمالة

9/23/2024 12:04:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬ شركة‭ ‬ Beyon Money ‭ ‬،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات Beyon ‭ ‬،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ (‬ LMRA ‭) ‬لتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المتاحة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬وافد،‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬فرصة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬دولي‭ (‬ IBAN ‭) ‬مع‭ ‬بطاقة‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا،‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬منخفضة‭ ‬الكلفة،‭ ‬الاسترداد‭ ‬النقدي‭ ‬على‭ ‬المشتريات،‭ ‬والعروض‭ ‬الخاصة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬إمكانية‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬للعمال‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬حساباتهم‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للعمالة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للعمالة‭ ‬وتسهل‭ ‬معاملات‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬وتوثيقها‭ ‬بكفاءة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ لـ Beyon ‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬تفتخر‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرتها‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬للعمال‭ ‬الوافدين‭.‬‮«‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬المزايا‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬مثالية‭ ‬للعمال‭ ‬الوافدين،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الممتازة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استلام‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬

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