شراكة استراتيجية بين ((بيون موني)) و((سوق العمل)) لتعزيز الخدمات المصرفية للعمالة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة Beyon Money ، إحدى شركات Beyon ، شراكة استراتيجية مع هيئة تنظيم سوق العمل ( LMRA ) لتعزيز الخدمات المصرفية المتاحة للعمالة الوافدة في مملكة البحرين.
ومن خلال الشراكة، سيكون لدى كل عامل وافد، عبر مطار البحرين الدولي فرصة للانضمام إلى Beyon Money والحصول على رقم حساب مصرفي دولي ( IBAN ) مع بطاقة مصرفية رقمية، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة من المزايا، يعد من أبرزها التحويلات المالية منخفضة الكلفة، الاسترداد النقدي على المشتريات، والعروض الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، إمكانية سداد الأجور للعمال مباشرة إلى حساباتهم في Beyon Money .
وبهذه المناسبة أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للعمالة، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع Beyon تهدف إلى توفير الخدمات المصرفية الرقمية للعمالة وتسهل معاملات سداد الأجور وتوثيقها بكفاءة مما يسهم في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة في مملكة البحرين.
وتعليقاً على ذلك، صرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ Beyon للنمو الرقمي قائلاً «تفتخر شركة Beyon Money بالشراكة مع هيئة تنظيم سوق العمل لدعم مبادرتها في تسهيل الحلول المصرفية للعمال الوافدين.«
وأشار الشيخ محمد إلى أن مجموعة المزايا والخدمات المتاحة من خلال تطبيق Beyon Money مثالية للعمال الوافدين، مما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات المالية الممتازة بالإضافة إلى استلام الراتب الشهري مباشرة من خلال تطبيق Beyon Money الخاص بهم.
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