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مريم الصالح: ((مابي بعد هالمشوار انضم لشلة فنية علشان أشتغل))!

9/23/2024 12:03:08 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
عادت إلى البلاد مساء الخميس الماضي الفنانة القديرة مريم الصالح بعد قضائها فترة نقاهة لعدة أسابيع في مدينة إسطنبول التركية بعد تعافيها من كسر في الساق أجبرها على البقاء في المنزل لعدة أشهر بتوصية من الأطباء.
من جانبها، ذكرت الفنانة القديرة مريم الصالح ان وضعها الصحي حاليا جيد وتعيش الآن فترة استشفاء وراحة قضت فترة منها بين الكويت وتركيا، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة إلى فترة من الراحة بعد الإصابة التي تعرضت لها وتسببت في كسر في ساقها وأجبرت على دخول المستشفى، وكذلك البقاء على السرير لكي يجبر الكسر بتوصية من الجهاز الطبي الذي أشرف على عملية علاجها.
وعن إمكانية العودة من جديد إلى الساحة الفنية، ذكرت الصالح من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها وبقية الفنانين من الجيل الرواد لا يمكن لهم ترك شغف التواجد في الساحة الفنية، لكن هناك أمورا منعتهم، موضحة أن أبرز هذه الأمور تواجد «الشللية» في الساحة الفنية فأغلب الفنانين الموجودين حاليا منضمون لقروب معين ويأخذون فرصتهم في العمل ونحن كفنانين لنا مشوار فني طويل وسنوات عمل، واسم تعبنا عليه لن نرضى بالانضمام إلى القروبات الفنية، وهذا مبدأ مرفوض بنسبة لنا، وان تسبب ذلك في بقائنا في المنزل.
وفيما يتعلق بإمكانية العودة للمشاركة في الأعمال المسرحية، قالت الصالح: «بصراحة مافيني شدة مسرح وهالشي متعبني وايد لأن المسرح يخلي الفنان يشوف جمهوره بعينه وكنت أتمنى أشوف الجمهور بعد سنوات طويلة بس إصابتي بالكسر بقدمي ما تساعدني على المسرح».

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