مريم الصالح: ((مابي بعد هالمشوار انضم لشلة فنية علشان أشتغل))!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
عادت إلى البلاد مساء الخميس الماضي الفنانة
القديرة مريم الصالح بعد قضائها فترة نقاهة لعدة أسابيع في مدينة إسطنبول التركية بعد تعافيها من كسر في الساق أجبرها على البقاء في المنزل لعدة أشهر بتوصية من الأطباء.
من جانبها، ذكرت الفنانة القديرة مريم الصالح ان وضعها الصحي حاليا جيد وتعيش الآن فترة استشفاء وراحة قضت فترة منها بين الكويت وتركيا، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة إلى فترة من الراحة بعد الإصابة التي تعرضت لها وتسببت في كسر في ساقها وأجبرت على دخول المستشفى، وكذلك البقاء على السرير لكي يجبر الكسر بتوصية من الجهاز الطبي الذي أشرف على عملية علاجها.
وعن إمكانية العودة من جديد إلى الساحة الفنية، ذكرت الصالح من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها وبقية الفنانين من الجيل الرواد لا يمكن لهم ترك شغف التواجد في الساحة الفنية، لكن هناك أمورا منعتهم، موضحة أن أبرز هذه الأمور تواجد «الشللية» في الساحة الفنية فأغلب الفنانين الموجودين حاليا منضمون لقروب معين ويأخذون فرصتهم في العمل ونحن كفنانين لنا مشوار فني طويل وسنوات عمل، واسم تعبنا عليه لن نرضى بالانضمام إلى القروبات الفنية، وهذا مبدأ مرفوض بنسبة لنا، وان تسبب ذلك في بقائنا في المنزل.
وفيما يتعلق بإمكانية العودة للمشاركة في الأعمال المسرحية، قالت الصالح: «بصراحة مافيني شدة مسرح وهالشي متعبني وايد لأن المسرح يخلي الفنان يشوف جمهوره بعينه وكنت أتمنى أشوف الجمهور بعد سنوات طويلة بس إصابتي بالكسر بقدمي ما تساعدني على المسرح».
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