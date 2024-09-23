سيتي يقتنص تعادلا ثمينا في موقعة آرسنال.. وليفركوزن يحقق الفوز بطريقته المعتادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - رفض مانشستر سيتي تذوق طعم الخسارة الأولى له هذا الموسم في البريميرليج وكذلك على ملعبه أمام أرسنال منذ 9 سنوات بعد أن خطف تعادلا قاتلا (2-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في قمة الجولة الخامسة من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحافظ بذلك على صدارته.
وعلى ملعب "الاتحاد"، تقدم حامل اللقب مبكرا بقدم نجمه النرويجي إيرلينج هالاند منذ الدقيقة 9 بعد أن وضعته تمريرة البرازيلي سيلفينيو الرائعة في مواجهة الإسباني دافيد رايا ليسدد مباشرة في الشباك، ويعزز صدارته لهدافي المسابقة بـ10 أهداف.
انتفض لاعبو "الجانرز"، ونجحوا في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، أولا في الدقيقة 22 بهدف التعادل بقدم المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت الشباك.
ثم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف التقدم برأس البرازيلي جابرييل.
وجد أرسنال نفسه منقوصا من لاعبه البلجيكي لياندرو تروسار بعد طرده ببطاقة صفراء ثانية في آخر دقائق الشوط.
ضغط رجال الإسباني بيب جوارديولا بقوة طيلة الشوط الثاني، بحثا عن العودة، ولكنهم اصطدموا بتألق دقاع الفريق اللندني ومن خلفه الحارس الدولي رايا.
ولكن نجح ضغط حامل اللقب في أن يأتي بهدف التعادل القاتل في آخر دقائق الوقت المحتسب بدلا من الضائع بقدم جون ستونز، بعد حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء أرسنال.
وضرب مانشستر سيتي أكثر من عصفور بهذا التعادل، حيث أنه أنقذه من تكيد أول خسارة له في الموسم، وكذلك الخسارة الأولى له أمام أرسنال على ملعبه منذ 9 سنوات بثنائية نظيفة في كانون الثاني (يناير) 2015.
كما حافظ "السيتيزنز" على الصدارة بعد أن أصبح رصيدهم 13 نقطة، من 4 انتصارت متتالية وتعادل، بفارق نقطة أمام ليفربول، بينما ظل أرسنال في المركز الرابع بـ11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين.
البوندسليجا
حوَّل باير ليفركوزن حامل اللقب تخلفه مرتين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى فوز بشق الأنفس وفي الوقت بدل الضائع 4-3، فيما قسا وصيفه شتوتغارت على ضيفه بوروسيا دورتموند 5-1 أمس الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
في المباراة الأولى، سجل فلوريان فريتز (14) وجوناثان تاه (32) والبديلان الإكوادوري بييرو هينكابي (49) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+3) أهداف باير ليفركوزن، والفرنسي نوردي موكييلي (5) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (37) والسويدي ماتياس سفانبرج (45+1) أهداف فولفسبورج الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه يانيك جيرهاردت في الدقيقة 88.
وهو الفوز الثاني تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعد فوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وانفرد ليفركوزن مؤقتا بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة السبت، وبفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند ولايبزج.
وجاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب خصوصا وأنهم سيحلون ضيوفا على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة.
وأبدى لاعب الوسط الدولي السويسري لباير ليفركوزن جرانيت تشاكا عدم رضاه رغم الفوز، واصفا النتيجة بأنها "جرس إنذار كبير - لا يمكن لأي منا أن يشعر بالرضا عن المباراة اليوم".
وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في الأداء على هذا النحو. لا يمكننا الدفاع بهذه السذاجة. بالتأكيد، سجلنا أربعة أهداف ولكن لا يمكننا فعل ذلك كل نهاية أسبوع".
ووجد ليفركوزن نفسه متخلفا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة بفضل النيران الصديقة عندما هز مدافعه موكييلي شباك فريقه بالخطأ.
وردّ البطل بعد تسع دقائق عبر نجمه الواعد فيرتس بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من تشاكا. ومنحه المدافع الدولي العملاق تاه التقدّم بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الدولي الإسباني أليخاندرو جريمالدو (32).
وأدرك بورناوف التعادل في الدقيقة 37 بالطريقة ذاتها بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية نفذها البولندي ياكوب كامينسكي، قبل أن يمنحه سفانبرج التقدم للمرة الثانية بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
ودفع ألونسو بهينكابي والدولي الهولندي جيريمي فريمبونج مطلع الشوط الثاني وفرض فريقه سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بحثا عن التعادل الذي تحقق برأسية للدولي الإكوادوري اثر ركلة ركنية انبرى لها الإسباني أليكس غارسيا (49).
وتابع باير ليفركوزن ضغطه القوي وعزز ألونسو خط هجومه بإشراك بونيفايس مكان الدولي التشيكي باتريك شيك (68).
وتلقى فولفسبورج ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه جيرهاردت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بسبب تدخل قوي على فريمبونج (88).
وحرم القائم الأيمن تشاكا من هز الشباك بردّه تسديدته القوية من خارج المنطقة (90+1)، قبل أن يفعلها بونيفايس في الدقيقة الثالثة من سبع دقائق احتسبت وقتا بدل ضائع مستغلا كرة فشل البديل التركي صالح أوزكان في إبعادها كما يجب أمام المرمى اثر تسديدة قوية للبديل الآخر الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس فهيأها لنفسه وسددها من مسافة قريبة على يمين الحارس البولندي كميل جرابارا (90+3).
وفي الثانية وبعد ثلاثة أيام على سقوطه أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني (1-3) في دوري أبطال أوروبا، أكرم شتوتجارت وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند، وصيف المسابقة القارية العريقة، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 5-1 بينها ثنائية للدولي دينيس أونداف.
وضرب شتوتجارت بقوة في بداية المباراة وأنهى شوطها الأول بثنائية نظيفة سجلها أونداف (4) والبوسني إرميدين ديميتروفيتش (21).
وعزز الفرنسي أنزو ميو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني (62).
وقلَّص الدولي الغيني سيرهو جيراسي الفارق في الدقيقة 75 بعدما هز شباك فريقه السابق الذي سجل له 28 هدفا في 28 مباراة الموسم الماضي.
لكن الدولي المالي البلال توريه أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لشتوتجارت (80)، قبل أن يختم أونداف المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه (90).
وهو الفوز الثاني تواليا لشتوتجارت وصيف بطل الموسم الماضي بعد خسارة وتعادل فارتقى إلى المركز السادس برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام لايبزج ودورتموند الذي تراجع إلى المركز الثامن.
ليج 1
واصل موناكو انطلاقته شبه المثالية ولحق بباريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب إلى صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه لوهافر 3-1 أمس في المرحلة الخامسة.
ومنح الهولندي جوردان تيسي التقدم لموناكو باكرا إثر تمريرة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو (9)، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 30 عبر الروسي دالر كوزياييف.
وانتظر فريق الإمارة الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه، فمنحه الجناح البديل الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم في الدقيقة 66 إثر تمريرة من العاجي ويلفريد سينغو، قبل أن يؤمّن الدولي الأميركي فولارين بالوجون النقاط الثلاث موجها الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث إثر تمريرة من جورج إيلينيخينا (70).
وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو في الدوري والرابع في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 1-1 أول من أمس.
كما هو الفوز الثالث تواليا لموناكو في مختلف المسابقات بعد تغلبه على برشلونة الإسباني 2-1 الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وحقق بريست، مفاجأة الموسم الماضي، فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه تولوز بهدفين نظيفين سجلهما ماما بالديه من غينيا بيساو (21) ورومان فيفر (90+1).
وأهدر الدولي المغربي زكريا بوخلال ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 35.
واستغل بريست جيدا فوزه التاريخي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على شتورم جراتس النمسوي 2-1 في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لتصحيح مشواره في الدوري رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.
وحقق مونبلييه فوزه الأول هذا الموسم وتخلص من المركز الأخير بعدما تغلب على ضيفه أوكسير العائد حديثا إلى دوري الأضواء 3-2.
وكان أوكسير البادئ بالتسجيل عبر العاجي حامد جونيور تراوريه (18)، وردّ مونبلييه بهدفين للنيجيري أيكور أدامس (65) والمالي موديبو سينيان (71)، قبل أن يدرك الياباني آدو أونايوو التعادل (72)، لكن مونبلييه استعاد تقدمه بعد ثلاث دقائق بهدف شخصي ثان لأدامس (75).
وتعادل أنجيه مع نانت بهدف للجزائري حيماد عبدلي (24) مقابل هدف ليوهان لوبونان (18).
وتراجع أنجيه إلى المركز الأخير برصيد نقطتين مقابل 8 لنانت الخامس. -(وكالات)
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