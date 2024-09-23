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سيتي يقتنص تعادلا ثمينا في موقعة آرسنال.. وليفركوزن يحقق الفوز بطريقته المعتادة

9/23/2024 12:02:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - رفض مانشستر سيتي تذوق طعم الخسارة الأولى له هذا الموسم في البريميرليج وكذلك على ملعبه أمام أرسنال منذ 9 سنوات بعد أن خطف تعادلا قاتلا (2-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحافظ بذلك على صدارته.
وعلى ملعب "الاتحاد"، تقدم حامل اللقب مبكرا بقدم نجمه النرويجي إيرلينج هالاند منذ الدقيقة 9 بعد أن وضعته تمريرة البرازيلي سيلفينيو الرائعة في مواجهة الإسباني دافيد رايا ليسدد مباشرة في الشباك، ويعزز صدارته لهدافي المسابقة بـ10 أهداف.
انتفض لاعبو "الجانرز"، ونجحوا في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، أولا في الدقيقة 22 بهدف التعادل بقدم المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت الشباك.
ثم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف التقدم برأس البرازيلي جابرييل.
وجد أرسنال نفسه منقوصا من لاعبه البلجيكي لياندرو تروسار بعد طرده ببطاقة صفراء ثانية في آخر دقائق الشوط.
ضغط رجال الإسباني بيب جوارديولا بقوة طيلة الشوط الثاني، بحثا عن العودة، ولكنهم اصطدموا بتألق دقاع الفريق اللندني ومن خلفه الحارس الدولي رايا.
ولكن نجح ضغط حامل اللقب في أن يأتي بهدف التعادل القاتل في آخر دقائق الوقت المحتسب بدلا من الضائع بقدم جون ستونز، بعد حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء أرسنال.
وضرب مانشستر سيتي أكثر من عصفور بهذا التعادل، حيث أنه أنقذه من تكيد أول خسارة له في الموسم، وكذلك الخسارة الأولى له أمام أرسنال على ملعبه منذ 9 سنوات بثنائية نظيفة في كانون الثاني (يناير) 2015.
كما حافظ "السيتيزنز" على الصدارة بعد أن أصبح رصيدهم 13 نقطة، من 4 انتصارت متتالية وتعادل، بفارق نقطة أمام ليفربول، بينما ظل أرسنال في المركز الرابع بـ11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين.
البوندسليجا
حوَّل باير ليفركوزن حامل اللقب تخلفه مرتين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى فوز بشق الأنفس وفي الوقت بدل الضائع 4-3، فيما قسا وصيفه شتوتغارت على ضيفه بوروسيا دورتموند 5-1 أمس الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
في المباراة الأولى، سجل فلوريان فريتز (14) وجوناثان تاه (32) والبديلان الإكوادوري بييرو هينكابي (49) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+3) أهداف باير ليفركوزن، والفرنسي نوردي موكييلي (5) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (37) والسويدي ماتياس سفانبرج (45+1) أهداف فولفسبورج الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه يانيك جيرهاردت في الدقيقة 88.
وهو الفوز الثاني تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعد فوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وانفرد ليفركوزن مؤقتا بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة السبت، وبفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند ولايبزج.
وجاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب خصوصا وأنهم سيحلون ضيوفا على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة.
وأبدى لاعب الوسط الدولي السويسري لباير ليفركوزن جرانيت تشاكا عدم رضاه رغم الفوز، واصفا النتيجة بأنها "جرس إنذار كبير - لا يمكن لأي منا أن يشعر بالرضا عن المباراة اليوم".
وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في الأداء على هذا النحو. لا يمكننا الدفاع بهذه السذاجة. بالتأكيد، سجلنا أربعة أهداف ولكن لا يمكننا فعل ذلك كل نهاية أسبوع".
ووجد ليفركوزن نفسه متخلفا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة بفضل النيران الصديقة عندما هز مدافعه موكييلي شباك فريقه بالخطأ.
وردّ البطل بعد تسع دقائق عبر نجمه الواعد فيرتس بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من تشاكا. ومنحه المدافع الدولي العملاق تاه التقدّم بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الدولي الإسباني أليخاندرو جريمالدو (32).
وأدرك بورناوف التعادل في الدقيقة 37 بالطريقة ذاتها بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية نفذها البولندي ياكوب كامينسكي، قبل أن يمنحه سفانبرج التقدم للمرة الثانية بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
ودفع ألونسو بهينكابي والدولي الهولندي جيريمي فريمبونج مطلع الشوط الثاني وفرض فريقه سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بحثا عن التعادل الذي تحقق برأسية للدولي الإكوادوري اثر ركلة ركنية انبرى لها الإسباني أليكس غارسيا (49).
وتابع باير ليفركوزن ضغطه القوي وعزز ألونسو خط هجومه بإشراك بونيفايس مكان الدولي التشيكي باتريك شيك (68).
وتلقى فولفسبورج ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه جيرهاردت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بسبب تدخل قوي على فريمبونج (88).
وحرم القائم الأيمن تشاكا من هز الشباك بردّه تسديدته القوية من خارج المنطقة (90+1)، قبل أن يفعلها بونيفايس في الدقيقة الثالثة من سبع دقائق احتسبت وقتا بدل ضائع مستغلا كرة فشل البديل التركي صالح أوزكان في إبعادها كما يجب أمام المرمى اثر تسديدة قوية للبديل الآخر الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس فهيأها لنفسه وسددها من مسافة قريبة على يمين الحارس البولندي كميل جرابارا (90+3).
وفي الثانية وبعد ثلاثة أيام على سقوطه أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني (1-3) في دوري أبطال أوروبا، أكرم شتوتجارت وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند، وصيف المسابقة القارية العريقة، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 5-1 بينها ثنائية للدولي دينيس أونداف.
وضرب شتوتجارت بقوة في بداية المباراة وأنهى شوطها الأول بثنائية نظيفة سجلها أونداف (4) والبوسني إرميدين ديميتروفيتش (21).
وعزز الفرنسي أنزو ميو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني (62).
وقلَّص الدولي الغيني سيرهو جيراسي الفارق في الدقيقة 75 بعدما هز شباك فريقه السابق الذي سجل له 28 هدفا في 28 مباراة الموسم الماضي.
لكن الدولي المالي البلال توريه أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لشتوتجارت (80)، قبل أن يختم أونداف المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه (90).
وهو الفوز الثاني تواليا لشتوتجارت وصيف بطل الموسم الماضي بعد خسارة وتعادل فارتقى إلى المركز السادس برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف أمام لايبزج ودورتموند الذي تراجع إلى المركز الثامن.
ليج 1
واصل موناكو انطلاقته شبه المثالية ولحق بباريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب إلى صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه لوهافر 3-1 أمس في المرحلة الخامسة.
ومنح الهولندي جوردان تيسي التقدم لموناكو باكرا إثر تمريرة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو (9)، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 30 عبر الروسي دالر كوزياييف.
وانتظر فريق الإمارة الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه، فمنحه الجناح البديل الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم في الدقيقة 66 إثر تمريرة من العاجي ويلفريد سينغو، قبل أن يؤمّن الدولي الأميركي فولارين بالوجون النقاط الثلاث موجها الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث إثر تمريرة من جورج إيلينيخينا (70).
وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو في الدوري والرابع في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 1-1 أول من أمس.
كما هو الفوز الثالث تواليا لموناكو في مختلف المسابقات بعد تغلبه على برشلونة الإسباني 2-1 الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وحقق بريست، مفاجأة الموسم الماضي، فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه تولوز بهدفين نظيفين سجلهما ماما بالديه من غينيا بيساو (21) ورومان فيفر (90+1).
وأهدر الدولي المغربي زكريا بوخلال ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 35.
واستغل بريست جيدا فوزه التاريخي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على شتورم جراتس النمسوي 2-1 في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لتصحيح مشواره في الدوري رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.
وحقق مونبلييه فوزه الأول هذا الموسم وتخلص من المركز الأخير بعدما تغلب على ضيفه أوكسير العائد حديثا إلى دوري الأضواء 3-2.
وكان أوكسير البادئ بالتسجيل عبر العاجي حامد جونيور تراوريه (18)، وردّ مونبلييه بهدفين للنيجيري أيكور أدامس (65) والمالي موديبو سينيان (71)، قبل أن يدرك الياباني آدو أونايوو التعادل (72)، لكن مونبلييه استعاد تقدمه بعد ثلاث دقائق بهدف شخصي ثان لأدامس (75).
وتعادل أنجيه مع نانت بهدف للجزائري حيماد عبدلي (24) مقابل هدف ليوهان لوبونان (18).
وتراجع أنجيه إلى المركز الأخير برصيد نقطتين مقابل 8 لنانت الخامس. -(وكالات)

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