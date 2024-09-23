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شباب الحسين والوحدات في ذكريات الألقاب وعيرا والعودة يتشاركان طموح التتويج

9/23/2024 12:02:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تتجدد المنافسة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة، حين تغلف ذكريات "زمان"، على لقاء حامل اللقب شباب الحسين، والساعي لاستعادة صولجان الزعامة فريق الوحدات، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة 5 من مساء اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، التي تحتضن لقاء المتطور فريق عيرا مع العودة الذي يحاول تلبية نداء العراقة، في المباراة التي تقام عند الساعة 7 في الصالة ذاتها.
شباب الحسين × الوحدات
يلتقي الفريقان في ظروف متباينة، فشباب الحسين يعيش أفضل حالاته، من خلال هيمنته على البطولات المحلية، وتقديم نتاجه المستمر برفد الفريق الأول باللاعبين، إلى جانب أسماء الخبرة، وهو الساعي لضم جميع الألقاب بعد أن نجح في التتويج بلقبي السوبر والدرع، فيما يحاول الوحدات ترتيب أوراقه، والعودة إلى منصات التتويج، والتي يغيب عنها منذ موسمين.
ويتقدم شباب الحسين بالاستقرار الفني بقيادة المدرب رائد العسود، الذي نجح مع الفريق بضم رباعية ألقاب الموسم الماضي، الدوري، السوبر، كأس الأردن و"الشاطئية"، منسجما مع شبابه وتوليفته، التي يعززها بالشباب من موسم إلى آخر، ويبرز في تشكيلته كل من: ياسر عثمان، خالد أبومشرف، حسن أبومشرف، محمود عبدالعزيز، محمود النقيب والليبرو أيهم خنفر.
على الطرف الآخر، يظهر فريق الوحدات بثوبه الجديد، على الصعيد الفني بقيادة المدرب محمد نعمان، واستقطاب عدد من اللاعبين المحليين، ضمن رغبة مجلس إدارة النادي والجهاز الفني، للعودة إلى مكانه فوق منصات التتويج، وإن ودع بطولة الدرع، فهو ينشد التعويض في بطولة الكأس، معتمدا على فهد نعمان، محمد جمال، أحمد نافز، حسن أبوعوض، أحمد العواملة، عبدالله اسعيفان، محمد البخيت والليبرو خالد شباب.
عيرا × العودة
يعيش فريقا عيرا والعودة ظروفا متباينة، ففريق عيرا المجتهد والمتطور وبعد عودته إلى الدوري الممتاز، عمد مجلس إدارة النادي إلى توفير أشكال الدعم للفريق، وتعزيزه بلاعبين محليين مميزين في الطائرة المحلية، ونجح في الموسم الماضي بالوقوف وصيفا في مسابقتي الدوري والكأس، فيما العودة يراوح مكانه بين الأربعة الكبار، ويعيش ظروفا صعبة ولم يصل إلى الجاهزية المطلوبة ويعاني من عدم اكتمال صفوفه.
ويمضي عيرا بالقيادة الفنية الجديدة للمدرب يوسف أبوحميد، الذي يعتمد على الخبرة والشباب في تشكيلته، بوجود يعقوب القهوجي، محمد دقماق، عبادة فخري، خالد هلال، راشد العلوان وإياد محاسنة، عمر زيادات، رأفت محاسنة، محمد شاكر، وانجاد المحاسنة، فيما يحاول مدرب العودة عزام محمد، صياغة تشكيلة مناسبة من الأوراق المتوفرة، بوجود فادي خريس، يحيى شحادة، أمين السطري، سعيد السلايمة، محمد مقبل، أسامة خريس، عامر زركية وعبدالله خلدون.
ويذكر أن شباب الحسين توج بلقب كأس الأدن 8 مرات، الأعوام 1978 و1983 و1984 و2014 و2015 و2017 و2019 و2023، فيما حمل الوحدات كأس الأردن 7 مرات الأعوام 1985 و2000 و2001 و2007 و2016 و2021 و2022، ونال العودة اللقب في العامين 1986 و1987، والأولمبي مرة واحدة في العام 1975.

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