شباب الحسين والوحدات في ذكريات الألقاب وعيرا والعودة يتشاركان طموح التتويج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تتجدد المنافسة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة، حين تغلف ذكريات "زمان"، على لقاء حامل اللقب شباب الحسين، والساعي لاستعادة صولجان الزعامة فريق الوحدات، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة 5 من مساء اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، التي تحتضن لقاء المتطور فريق عيرا مع العودة الذي يحاول تلبية نداء العراقة، في المباراة التي تقام عند الساعة 7 في الصالة ذاتها.
شباب الحسين × الوحدات
يلتقي الفريقان في ظروف متباينة، فشباب الحسين يعيش أفضل حالاته، من خلال هيمنته على البطولات المحلية، وتقديم نتاجه المستمر برفد الفريق الأول باللاعبين، إلى جانب أسماء الخبرة، وهو الساعي لضم جميع الألقاب بعد أن نجح في التتويج بلقبي السوبر والدرع، فيما يحاول الوحدات ترتيب أوراقه، والعودة إلى منصات التتويج، والتي يغيب عنها منذ موسمين.
ويتقدم شباب الحسين بالاستقرار الفني بقيادة المدرب رائد العسود، الذي نجح مع الفريق بضم رباعية ألقاب الموسم الماضي، الدوري، السوبر، كأس الأردن و"الشاطئية"، منسجما مع شبابه وتوليفته، التي يعززها بالشباب من موسم إلى آخر، ويبرز في تشكيلته كل من: ياسر عثمان، خالد أبومشرف، حسن أبومشرف، محمود عبدالعزيز، محمود النقيب والليبرو أيهم خنفر.
على الطرف الآخر، يظهر فريق الوحدات بثوبه الجديد، على الصعيد الفني بقيادة المدرب محمد نعمان، واستقطاب عدد من اللاعبين المحليين، ضمن رغبة مجلس إدارة النادي والجهاز الفني، للعودة إلى مكانه فوق منصات التتويج، وإن ودع بطولة الدرع، فهو ينشد التعويض في بطولة الكأس، معتمدا على فهد نعمان، محمد جمال، أحمد نافز، حسن أبوعوض، أحمد العواملة، عبدالله اسعيفان، محمد البخيت والليبرو خالد شباب.
عيرا × العودة
يعيش فريقا عيرا والعودة ظروفا متباينة، ففريق عيرا المجتهد والمتطور وبعد عودته إلى الدوري الممتاز، عمد مجلس إدارة النادي إلى توفير أشكال الدعم للفريق، وتعزيزه بلاعبين محليين مميزين في الطائرة المحلية، ونجح في الموسم الماضي بالوقوف وصيفا في مسابقتي الدوري والكأس، فيما العودة يراوح مكانه بين الأربعة الكبار، ويعيش ظروفا صعبة ولم يصل إلى الجاهزية المطلوبة ويعاني من عدم اكتمال صفوفه.
ويمضي عيرا بالقيادة الفنية الجديدة للمدرب يوسف أبوحميد، الذي يعتمد على الخبرة والشباب في تشكيلته، بوجود يعقوب القهوجي، محمد دقماق، عبادة فخري، خالد هلال، راشد العلوان وإياد محاسنة، عمر زيادات، رأفت محاسنة، محمد شاكر، وانجاد المحاسنة، فيما يحاول مدرب العودة عزام محمد، صياغة تشكيلة مناسبة من الأوراق المتوفرة، بوجود فادي خريس، يحيى شحادة، أمين السطري، سعيد السلايمة، محمد مقبل، أسامة خريس، عامر زركية وعبدالله خلدون.
ويذكر أن شباب الحسين توج بلقب كأس الأدن 8 مرات، الأعوام 1978 و1983 و1984 و2014 و2015 و2017 و2019 و2023، فيما حمل الوحدات كأس الأردن 7 مرات الأعوام 1985 و2000 و2001 و2007 و2016 و2021 و2022، ونال العودة اللقب في العامين 1986 و1987، والأولمبي مرة واحدة في العام 1975.
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