الحسين إربد يتسلح بالتاريخ والأفضلية بمواجهة معان في المحترفين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يدخل فريق الحسين إربد مواجهته أمام معان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، متسلحا بالأفضلية التاريخية والفنية، أملا بتسجيل فوز محلي جديد يبقيه على مقربة من متصدر الترتيب، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويتطلع الحسين إربد لمحو آثار الخسارة القارية التي تعرض لها الأربعاء الماضي على يد شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، والتعويض على الصعيد المحلي الذي يطمح من خلاله إلى تسجيل أكبر عدد من النتائج الإيجابية للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
وفقد الحسين نقطتين في آخر مبارياته المحلية ضمن منافسات الجولة الثالثة، عندما تعادل مع الصريح بهدف لمثله، فيما أرجأ اتحاد الكرة مواجهته ضمن الجولة الرابعة أمام مغير السرحان إلى نهاية مرحلة الذهاب.
وشهدت الجولة الخامسة فوز الأهلي على شباب الأردن (3-2)، وتغلب شباب العقبة على السلط (2-0)، وتفوق الرمثا على الصريح (2-1)، وتعادل الجزيرة ومغير السرحان (3-3)، وتعادل الوحدات مع الفيصلي (1-1).
ويحتل الحسين إربد المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يتواجد معان بالمركز الثامن برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
الحسين إربد × معان
تميل الكفة بشكل واضح لفريق الحسين إربد في المواجهات المباشرة له أمام معان بدوري المحترفين، بعد أن التقيا في 8 مناسبات سابقة، سجل“غزاة الشمال” الفوز في 5 مباريات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 3 مباريات، من دون خسارة الحسين في أي مباراة، مقابل تسجيل الحسين 7 أهداف فقط، وهو معدل ضعيف تهديفيا مقابل استقبال شباكه هدفين فقط.
ويسعى المدير الفني لفريق الحسين إربد تياجو موتينيو، في إبعاد اللاعبين عن أجواء الخسارة الآسيوية، وإعادة التركيز نحو الوضع المحلي، مع احتمالية إشراك أكثر من لاعب بديل في مباراة الليلة بصفة أساسية، نظرا لعدم تقديم عدد من الأساسيين المستوى المأمول منهم في المباراة السابقة، وظهور أكثر من لاعب يستحق المشاركة باستمرار لبروزه ببطولة الدرع التي شهدت غياب اللاعبين الدوليين.
ويعول موتينيو في تشكيلته الأساسية على كل: من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، علي حجبي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج وعبد الله العطار.
وعلى الطرف الآخر، أظهر معان تطورا ملحوظا في المستوى بمبارته الأخيرة أمام شباب العقبة، بفضل تألق لاعبه الأجنبي الذي حضر مؤخرا بالفريق، وهو المهاجم المالاوي كودا مويابا، وساهم في تسجيل أول فوز للفريق بالجولة الماضية على شباب العقبة، بتسجيله هدفين من أصل 3، ليقدم أوراق اعتماده من المباراة الأولى له مع“ذئاب الجنوب”.
ويأمل المدير الفني لفريق معان أمين فيليب، في استغلال الحالة النفسية السيئة للفريق المنافس بعد النتيجة والأداء المخيب للآمال آسيويا، والعمل على الجانب المعنوي للاعبين في إيقاف سلسلة تفوق الحسين التاريخية عليه، بعد أن نجح معان في التعادل مع الفيصلي خلال الدوري الحالي، والخسارة بصعوبة من الوحدات بهدفين لهدف.
ويعتمد فيليب بتشكيلته على كل من: وليد عصام، يزن الغرابلة، خالد الردايدة، إياد طمليه، حربي أحمد، أحمد إلياس، حمزة المرضي، سليمان أبو زمع، إبراهيم الرواد، شاهر شلباية وكودا مويابا.
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