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الحسين إربد يتسلح بالتاريخ والأفضلية بمواجهة معان في المحترفين اليوم

9/23/2024 12:02:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يدخل فريق الحسين إربد مواجهته أمام معان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، متسلحا بالأفضلية التاريخية والفنية، أملا بتسجيل فوز محلي جديد يبقيه على مقربة من متصدر الترتيب، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويتطلع الحسين إربد لمحو آثار الخسارة القارية التي تعرض لها الأربعاء الماضي على يد شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، والتعويض على الصعيد المحلي الذي يطمح من خلاله إلى تسجيل أكبر عدد من النتائج الإيجابية للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
وفقد الحسين نقطتين في آخر مبارياته المحلية ضمن منافسات الجولة الثالثة، عندما تعادل مع الصريح بهدف لمثله، فيما أرجأ اتحاد الكرة مواجهته ضمن الجولة الرابعة أمام مغير السرحان إلى نهاية مرحلة الذهاب.
وشهدت الجولة الخامسة فوز الأهلي على شباب الأردن (3-2)، وتغلب شباب العقبة على السلط (2-0)، وتفوق الرمثا على الصريح (2-1)، وتعادل الجزيرة ومغير السرحان (3-3)، وتعادل الوحدات مع الفيصلي (1-1).
ويحتل الحسين إربد المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يتواجد معان بالمركز الثامن برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
الحسين إربد × معان
تميل الكفة بشكل واضح لفريق الحسين إربد في المواجهات المباشرة له أمام معان بدوري المحترفين، بعد أن التقيا في 8 مناسبات سابقة، سجل“غزاة الشمال” الفوز في 5 مباريات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 3 مباريات، من دون خسارة الحسين في أي مباراة، مقابل تسجيل الحسين 7 أهداف فقط، وهو معدل ضعيف تهديفيا مقابل استقبال شباكه هدفين فقط.
ويسعى المدير الفني لفريق الحسين إربد تياجو موتينيو، في إبعاد اللاعبين عن أجواء الخسارة الآسيوية، وإعادة التركيز نحو الوضع المحلي، مع احتمالية إشراك أكثر من لاعب بديل في مباراة الليلة بصفة أساسية، نظرا لعدم تقديم عدد من الأساسيين المستوى المأمول منهم في المباراة السابقة، وظهور أكثر من لاعب يستحق المشاركة باستمرار لبروزه ببطولة الدرع التي شهدت غياب اللاعبين الدوليين.
ويعول موتينيو في تشكيلته الأساسية على كل: من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، علي حجبي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج وعبد الله العطار.
وعلى الطرف الآخر، أظهر معان تطورا ملحوظا في المستوى بمبارته الأخيرة أمام شباب العقبة، بفضل تألق لاعبه الأجنبي الذي حضر مؤخرا بالفريق، وهو المهاجم المالاوي كودا مويابا، وساهم في تسجيل أول فوز للفريق بالجولة الماضية على شباب العقبة، بتسجيله هدفين من أصل 3، ليقدم أوراق اعتماده من المباراة الأولى له مع“ذئاب الجنوب”.
ويأمل المدير الفني لفريق معان أمين فيليب، في استغلال الحالة النفسية السيئة للفريق المنافس بعد النتيجة والأداء المخيب للآمال آسيويا، والعمل على الجانب المعنوي للاعبين في إيقاف سلسلة تفوق الحسين التاريخية عليه، بعد أن نجح معان في التعادل مع الفيصلي خلال الدوري الحالي، والخسارة بصعوبة من الوحدات بهدفين لهدف.
ويعتمد فيليب بتشكيلته على كل من: وليد عصام، يزن الغرابلة، خالد الردايدة، إياد طمليه، حربي أحمد، أحمد إلياس، حمزة المرضي، سليمان أبو زمع، إبراهيم الرواد، شاهر شلباية وكودا مويابا.

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