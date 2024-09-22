Sunday, 22 September 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العربي الإسلامي يطلق خدمة فتح الحساب رقميا

9/22/2024 3:03:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن إطلاق خدمة فتح الحساب رقمياً للعملاء الجدد من خلال الموبايل بكل سهولة وسرعة ومن دون الحاجة لزيارة الفرع من خلال تطبيق العربي الإسلامي، وذلك في إطار تنفيذ البنك لإستراتيجيته في مجال التحول الرقمي التي جعلت الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة من البنك العربي الاسلامي الدولي في غاية السهولة واليسر.
وتعليقاً على إطلاق خدمة فتح الحساب للعملاء الجدد عبر تطبيق العربي الإسلامي، قال إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي "إن إطلاق البنك خدمة فتح الحساب رقمياً يأتي مواكبة للتحولات والتغييرات الجذرية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية بفضل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتوجه إلى العصر الرقمي، الذي زاد من اعتماد العملاء على الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية".
وأضاف العسلي "أن فتح حساب جديد من خلال الموبايل وعبر تطبيق العربي الإسلامي عملية سهلة وتستغرق بضع دقائق فقط، وتوفر على العملاء عناء الانتظار أو زيارة الفروع، وتعزز من مسيرة البنك العربي الإسلامي الدولي الرائدة في مجال التحول الرقمي وتقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة في السوق الأردني".
وبموجب الخدمة الجديدة، يمكن لأي عميل جديد فتح حساب في العربي الإسلامي رقمياً بخطوات بسيطة من أي مكان يتواجد فيه؛ حيث يمكنهم من إدارة حساباتهم وحسابات بطاقاتهم وتنفيذ معاملاتهم المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

MENAFN22092024000072011014ID1108701487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث