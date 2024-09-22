العربي الإسلامي يطلق خدمة فتح الحساب رقميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن إطلاق خدمة فتح الحساب رقمياً للعملاء الجدد من خلال الموبايل بكل سهولة وسرعة ومن دون الحاجة لزيارة الفرع من خلال تطبيق العربي الإسلامي، وذلك في إطار تنفيذ البنك لإستراتيجيته في مجال التحول الرقمي التي جعلت الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة من البنك العربي الاسلامي الدولي في غاية السهولة واليسر.
وتعليقاً على إطلاق خدمة فتح الحساب للعملاء الجدد عبر تطبيق العربي الإسلامي، قال إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي "إن إطلاق البنك خدمة فتح الحساب رقمياً يأتي مواكبة للتحولات والتغييرات الجذرية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية بفضل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتوجه إلى العصر الرقمي، الذي زاد من اعتماد العملاء على الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية".
وأضاف العسلي "أن فتح حساب جديد من خلال الموبايل وعبر تطبيق العربي الإسلامي عملية سهلة وتستغرق بضع دقائق فقط، وتوفر على العملاء عناء الانتظار أو زيارة الفروع، وتعزز من مسيرة البنك العربي الإسلامي الدولي الرائدة في مجال التحول الرقمي وتقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة في السوق الأردني".
وبموجب الخدمة الجديدة، يمكن لأي عميل جديد فتح حساب في العربي الإسلامي رقمياً بخطوات بسيطة من أي مكان يتواجد فيه؛ حيث يمكنهم من إدارة حساباتهم وحسابات بطاقاتهم وتنفيذ معاملاتهم المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
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