الإمارات تستضيف بطولتي العرب لمنتخبات الرجال وكبار الغولف نوفمبر المقبل

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة البطولة العربية للغولف للرجال الهواة وكبار السن Seniors (الرواد) خلال الفترة من 10 ولغاية 23 نوفمبر 2024، جاء ذلك بعد أن فازت دولة الإمارات العربية ممثلة في اتحاد الغولف بأكثرية أصوات اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للغولف على أحقية الاستضافة التي نافس على استضافتها كل من اتحادي الغولف في مصر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن يحتضن ملعب نادي الزورا للغولف في عجمان، منافسات منتخبات الدول العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للغولف، حيث يتكون كل من 4 لاعبين يسعون للفوز بالبطولة على المستوين الفرقي والفردي.

ترحيب

من جهته، اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي شكر وتقدير معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمجلس إدارة الاتحاد العربي للغولف مع الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني دولة الإمارات، وتمنّى للجميع التوفيق والنجاح.

وقال اللواء الهاشمي: يسعدنا استضافة هذا الحدث العربي الكبير الذي يشهد مشاركة نجوم اللعبة من فئة الهواة إلى جانب كبار اللعبة «الرواد» من الرعيل الأول للعبة، حيث تعد مثل هذه البطولات إضافة مهمة أخرى إلى سلسلة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنمو باستمرار، وتحقق مزيداً من النجاحات التي تشهدها دولتنا على الدوام.

وأضاف الهاشمي: أودُّ أن أشكر الاتحاد العربي للغولف بقيادة ياسر الرميان رئيس الاتحاد العربي للغولف وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، على ثقتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة البطولتين المرموقتين، فمهمتنا هي مواصلة تطوير رياضية الغولف في وطننا العربي، ومقدراً ومثمناً جهودهم المميزة ودورهم الفعال والإيجابي في السعي بالوصول باللعبة ونجومها للمصاف العالمية.

وأكد اللواء الهاشمي قائلاً: إننا خلال هذه الفترة سنكثف العمل على مدار الساعة بفريق عمل متكامل من أصحاب الخبرات بكوادره المواطنة الى جانب الفنين المختصين، للتحضير الجيد لإنجاح هذا الحدث الذي يعزز مكانة الدولة العالمية وبوفرة بنيتها التحتية التي وفرتها قيادتنا الرشيدة.

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