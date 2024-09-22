الاحتلال يشرع بوضع أساسات لبناء مصعد كهربائي في المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - في خطوة خطيرة، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.

ووفق مزاعم سلطات الاحتلال، فإن المصعد الكهربائي سيخصص للمستعمرين "المعاقين" و"كبار السن" لتسهيل اقتحام الأقصى المبارك.

وقد عملت سلطات الاحتلال على مدار الأشهر الماضية على تغيير الوضع القائم، تحت حجج القيام بأعمال صيانة أو أعمال اعتيادية تجري في محيطه، كنصب برج للتجسس أعلى التنكزية المطلة على ساحات المسجد، يضم كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت، وحواجز حديدية متنقلة عند باب الأسباط، وما جرى من هدم مناطق واسعة حول حائط البراق لتوسيعه حتى تستوعب أكبر عدد من "المصلين اليهود"، تمهيداً لإقامة مصعد كهربائي الذي يجري العمل عليه، بهدف فرض وقائع جديدة على الأقصى.

ونُفذ المشروع التهويدي في الحرم الإبراهيمي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، يشمل حديقة توراتية وتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني إن كل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال مرفوضة ومدانة بالكامل، وكل ما يقوم به يندرج في سياق تهويد المدينة، وتدمير المظهر الثقافي، والتاريخي لها، وتغيير واجهة المدينة العربية، وتسهيل وصول المستعمرين للمسجد الأقصى، كما جرى في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل قبل نحو سنتين، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.

وأوضح أن الاحتلال لديه مشاريع تهويدية في مدينة القدس، حيث يجري العمل على إنشاء "تيليفريك" ينطلق من المحطة المركزية في القدس الغربية، يصل الى بلدة سلوان، ومن ثم الى محيط البلدة القديمة، تجاه منطقة جبل الزيتون شرقاً، ومن ثم العودة، والهدف منه إحضار واستقطاب ملايين السواح اليهود.

بدوره، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في القدس الكاتب راسم عبيدات، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الهجمة المستعرة على المسجد الأقصى الذي قد تشتد بقيادة المتطرف ايتمار بن غفير لتغيير الواقع الديني، والتاريخي، والقانوني تجاه إيجاد حياة يهودية، خاصة بعد تهديداته بإقامة كنيس في ساحات المسجد، لنزع القدسية الإسلامية الخالصة عن المسجد، كمرحلة أولى لأن يصبح هناك شراكة في المكان.

وأوضح أن الاحتلال يعمل من أجل ذلك على إقامة درج كهربائي تحت غطاء تسهيل حركة اليهود المعاقين، وكبار السن، حتى لا يثيروا الرأي العام ضدهم، لذلك لجأوا لاستخدام الحالات الانسانية كغطاء لزيادة أعداد الاقتحامات اليومية للمستعمرين.

وأكد عبيدات أن الاحتلال يعمل على فصل حائط البراق وحارة الشرف بشكل نهائي عن المسجد الأقصى المبارك، واعتباره جزءا مما يسمى بـ "حائط المبكى"، لافتا الى أن اللجان التي شكلتها بريطانيا بعد ثورة البراق قالت إن حائط البراق هو جزء أساسي من المسجد الأقصى المبارك، ولا يحق لهم الصلاة على الرصيف حتى.

وأضاف: نحن الآن أمام حكومة يمينية متطرفة تحاول فرض وقائع على المسجد الأقصى، فعندما يتم إقامة المصعد فإن هذا يعني زيادة أعداد المستعمرين المقتحمين خاصة في الأعياد المقبلة كرأس السنة العبرية، أو ما يعرف بالغفران، وعيد العرش، إضافة للسرعة في نقلهم، ونقف اليوم أمام وقائع تنفيذاً لعملية التقسيم، وأنه سيكون لليهود موطئ قدم في المسجد.

وقال عبيدات: إن الاحتلال كان يخطط سابقاً لإقامة هذا المشروع الاستعماري، لكنه كان يتعطل في كل مرة بسبب الاحتجاجات والمواجهات التي تجري ضد عملية التغيير في الواقع الديني، والقانوني، والتاريخي للمسجد الأقصى.

وناشد بالتحرك الشعبي والرسمي، خاصة الحكومة الاردنية صاحبة الوصاية للتحرك لمنع ما تقوم به حكومة الاحتلال من عمليات لتهويد المسجد الاقصى، ومحاولة السيطرة عليه بشكل نهائي.