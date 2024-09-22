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اليوم بداية فصل الخريف

9/22/2024 4:47:00 AM
(MENAFN- Al Watan) طوى الوطن العربي ونصف الكرة الأرضية الشمالي صفحة فصل الصيف، أمس، بعد 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي، وبداية فصل الخريف اليوم الأحد.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، إن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، وإن انخفاض درجات الحرارة سيصبح واضحا خلال شهر نوفمبر المقبل.
وبيّن أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجوية باستمرار. كما أنه يعد البداية الفعلية لموسم الأمطار، مشيرا إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حدا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، وتعد بداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.

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