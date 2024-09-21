أعنف اشتباكات على جبهة لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت جبهة جنوب لبنان، أمس، أعنف اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، منذ بدء تبادل القصف في أكتوبر الماضي، حيث نفذت إسرائيل مئة غارة جوية، فيما أطلق حزب الله 90 صاروخاً على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من ثلاث ضربات إسرائيلية قوية ومتتالية، كان آخرها القضاء على قيادات للحزب، قرب بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر آلاف منصات إطلاق الصواريخ، و180هدفاً كانت مستعدة للاستخدام الفوري. وأضاف أنه سيستمر في العمليات الرامية إلى تفكيك إمكانات حزب الله، والبنية التحتية، وتدميرها. وأعلن لبنان، أمس، أن 31 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أول من أمس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل 16 من قيادات حزب الله في الضربة. ومع عنف الاشتباكات، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس، إغلاق المجال الجوي في المناطق الشمالية 24 ساعة.
وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن «خطر التصعيد في الشرق الأوسط، حقيقي وكبير، وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها». واعتبر أن «الطريقة التي قدم بها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خطابه الأخير، فتحت جبهة الشمال». وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الهدوء»، مشيراً إلى أننا «لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقاً بين إسرائيل ولبنان».
اقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: خطر التصعيد بين إسرائيل ولبنان كبير
«الضاحية» تلملم جراحها.. ولسان حال اللبنانيين يسأل: «ماذا بعد؟»
مصر : التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدد بحرب إقليمية شاملة
28 قتيلاً جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
تحقيق أممي في حادثة إلقاء جثث فلسطينيين من سطح منزل بالضفة
MENAFN21092024000110011019ID1108699961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.