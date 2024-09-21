أعنف اشتباكات على جبهة لبنان

شهدت جبهة جنوب لبنان، أمس، أعنف اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، منذ بدء تبادل القصف في أكتوبر الماضي، حيث نفذت إسرائيل مئة غارة جوية، فيما أطلق حزب الله 90 صاروخاً على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من ثلاث ضربات إسرائيلية قوية ومتتالية، كان آخرها القضاء على قيادات للحزب، قرب بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر آلاف منصات إطلاق الصواريخ، و180هدفاً كانت مستعدة للاستخدام الفوري. وأضاف أنه سيستمر في العمليات الرامية إلى تفكيك إمكانات حزب الله، والبنية التحتية، وتدميرها. وأعلن لبنان، أمس، أن 31 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أول من أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل 16 من قيادات حزب الله في الضربة. ومع عنف الاشتباكات، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس، إغلاق المجال الجوي في المناطق الشمالية 24 ساعة.

وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن «خطر التصعيد في الشرق الأوسط، حقيقي وكبير، وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها». واعتبر أن «الطريقة التي قدم بها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خطابه الأخير، فتحت جبهة الشمال». وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الهدوء»، مشيراً إلى أننا «لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقاً بين إسرائيل ولبنان».

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