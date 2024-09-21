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إيران تكشف عن مسيرة وصاروخ بالستي جديدين في خضم التوتر الإقليمي

9/21/2024 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشفت‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬جديد‭ ‬وطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭ ‬مطورة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية،‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والاتهامات‭ ‬بتسليح‭ ‬روسيا‭. ‬وتتهم‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬إيران‭ ‬بتزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬طهران‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ (‬إرنا‭) ‬إن‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬جهاد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب‭ ‬صممته‭ ‬وصنعته‭ ‬الذراع‭ ‬الجوفضائية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬ويبلغ‭ ‬مداه‭ ‬التشغيلي‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬شاهد‭-‬136‭ ‬بي‮»‬‭ ‬المسيّرة‭ ‬هي‭ ‬نسخة‭ ‬مطورة‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬شاهد‭ -‬136‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬ميزات‭ ‬جديدة‭ ‬ومدى‭ ‬تشغيلي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬4000‭ ‬كيلومتر‭. ‬حضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ (‬1980-1988‭). ‬

وقال‭: ‬‮«‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬الدفاعية‭ ‬والردعية‭ ‬نمت‭ ‬كثيرا‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬قوة‭ ‬شيطانية‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬وتتصور‭ ‬في‭ ‬ذهنها‭ ‬جرأة‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬العزيزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بزشكيان‭: ‬‮«‬قادرون‭... ‬بوحدة‭ ‬وتماسك‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬العزة‭ ‬والفخر‭ ‬للآخرين،‭ ‬ونوقف‭ ‬بالوحدة‭ ‬والتماسك‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬الغاصبة‭ ‬والمتعطشة‭ ‬للدماء‭ ‬والإبادة‭ ‬عند‭ ‬حدها‮»‬‭.

أدلى‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬بتصريحات‭ ‬مماثلة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للوحدة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وحث‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬قوتها‭ ‬الداخلية‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الداخلية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استئصال‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬هذا‭ ‬الورم‭ ‬السرطاني‭ ‬الخبيث،‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬المجتمع‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أي‭ ‬فلسطين،‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهيمنتها‭ ‬وتدخلها‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬خامنئي‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬و«تقليص‭ ‬علاقاتها‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬معها‭. ‬يعيش‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬هاجمت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتدخل‭ ‬حلفاء‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.

وتصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬تحول‭ ‬تركيز‭ ‬القوة‭ ‬النارية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شمالا‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية،‭ ‬حيث‭ ‬تقاتل‭ ‬قواتها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان‭ ‬النخبوية‭ ‬الجمعة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تفجيرات‭ ‬دامية‭ ‬لآلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصالات‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬فرضت‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر،‭ ‬متهمة‭ ‬طهران‭ ‬بمنح‭ ‬روسيا‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

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